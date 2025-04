Di doman vogliam certezza

Università, Ricerca, Diritto allo studio. Sono il cuore di un’agenda politica che voglia mettere al centro la costruzione di una società più forte e inclusiva, quanto mai urgente in un tempo segnato da una potente trasformazione tecnologica e digitale in cui chi è impossibilitato ad andare avanti negli studi è ricacciato ai margini.

È in atto da parte della destra un attacco durissimo, con tagli che stanno causando una destrutturazione e disgregazione del sistema universitario pubblico e con un tentativo di cancellare diritti e riconoscimento del lavoro della ricerca.

Left Wing parlerà di tutto questo a Roma, venerdì 4 aprile, alle 14.00, presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” (Edificio CU010) della Sapienza Università di Roma, in un pomeriggio di lavoro aperto, in cui si alterneranno le voci del mondo dell’università e della ricerca. Per costruire una proposta di governo alternativa a quella regressiva e pericolosa della destra, che è un danno per le potenzialità del nostro Paese e una minaccia per il futuro e il protagonismo delle nuove generazioni.