Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

Roma, 16 – 17 luglio 2026

Parco Nemorense – via Nemorense

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Giovedì 16 e venerdì 17 luglio presso Parco Nemorense a Roma si terrà la tredicesima edizione della Festa di Left Wing, uno spazio aperto di dibattito e confronto dove la politica incontra i mondi della cultura, della ricerca, dei diritti, dell’impegno civile e delle politiche locali.



GIOVEDÌ 16 LUGLIO

Ore 18

▶ Università e Ricerca nell’agenda progressista per l’Italia

▶ Educazione affettiva e sentimentale battaglia di civiltà

▶ Partito, partecipazione, cittadinanza: nuove forme della politica

▶ AFAM, Conservatori, Accademie e ISIA: valore strategico per il Paese

▶ Dall’America Latina all’Europa: fronteggiare la nuova destra

▶ La scuola alla prova delle nuove tecnologie

▶ No al nucleare, sì alle rinnovabili

▶ Le agricolture del futuro: sostenibilità, diritti e sviluppo

▶ Codice dello spettacolo, la lunga attesa

▶ Tra proposte e proteste: prendiamoci il presente, non il futuro

▶ Dopo il referendum: quale futuro per la giustizia?

▶ Sicura e per tutti: paradigmi di una nuova mobilità

VENERDÌ 17 LUGLIO

Ore 18

▶ Per un’agenda femminista

▶ Giovani e Servizio civile. Nuove prospettive di costruzione sociale

▶ Elogio del margine: le aree interne al centro

▶ Memoria e futuro. Il ruolo di istituti storici e culturali nella società

▶ Le parole sono importanti. Contrastare i discorsi d’odio al tempo degli algoritmi

▶ Il caso Sardegna, verso l’Università gratuita

▶ Il confine dentro. Come il nuovo patto europeo cambia l’asilo, l’accoglienza e le nostre città

▶ Economia della cultura: verso gli stati generali

▶ La città viva: sostenere e difendere gli spazi culturali

▶ Roma e la sua principale economia

▶ Non è un paese per poveri: la povertà a Roma, i tagli del governo e il welfare locale

COME ARRIVARE

Il Parco Virgiliano (o Nemorense) si trova a Roma, nel quartiere Trieste.

Vi si accede da via Nemorense (ingresso principale), via Lago di Lesina o via Panaro/via Martignano.

All’interno del parco è presente il Caffè Nemorense, che offre la possibilità di fare aperitivi e cenare durante la manifestazione.

DALLA STAZIONE TERMINI:

– Metro, linea B1 direzione JONIO, scendere alla fermata S.AGNESE/ANNIBALIANO (4 fermate)

– Autobus, linea 92, scendere alla fermata NEMORENSE/VERBANO (13 fermate)

– Autobus, linea 310, scendere alla fermata PANARO/NEMORENSE (15 fermate)