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Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

Left Wing·

Roma, 16 – 17 luglio 2026
Parco Nemorense – via Nemorense

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Giovedì 16 e venerdì 17 luglio presso Parco Nemorense a Roma si terrà la tredicesima edizione della Festa di Left Wing, uno spazio aperto di dibattito e confronto dove la politica incontra i mondi della cultura, della ricerca, dei diritti, dell’impegno civile e delle politiche locali.


GIOVEDÌ 16 LUGLIO
Ore 18

Università e Ricerca nell’agenda progressista per l’Italia

Educazione affettiva e sentimentale battaglia di civiltà

Partito, partecipazione, cittadinanza: nuove forme della politica

AFAM, Conservatori, Accademie e ISIA: valore strategico per il Paese

Dall’America Latina all’Europa: fronteggiare la nuova destra

La scuola alla prova delle nuove tecnologie

No al nucleare, sì alle rinnovabili

Le agricolture del futuro: sostenibilità, diritti e sviluppo

Codice dello spettacolo, la lunga attesa

Tra proposte e proteste: prendiamoci il presente, non il futuro

Dopo il referendum: quale futuro per la giustizia?

Sicura e per tutti: paradigmi di una nuova mobilità

 

VENERDÌ 17 LUGLIO
Ore 18

Per un’agenda femminista

Giovani e Servizio civile. Nuove prospettive di costruzione sociale

Elogio del margine: le aree interne al centro

Memoria e futuro. Il ruolo di istituti storici e culturali nella società

Le parole sono importanti. Contrastare i discorsi d’odio al tempo degli algoritmi

Il caso Sardegna, verso l’Università gratuita

Il confine dentro. Come il nuovo patto europeo cambia l’asilo, l’accoglienza e le nostre città

Economia della cultura: verso gli stati generali

La città viva: sostenere e difendere gli spazi culturali

Roma e la sua principale economia

Non è un paese per poveri: la povertà a Roma, i tagli del governo e il welfare locale

 

COME ARRIVARE

Il Parco Virgiliano (o Nemorense) si trova a Roma, nel quartiere Trieste.
Vi si accede da via Nemorense (ingresso principale), via Lago di Lesina o via Panaro/via Martignano.

All’interno del parco è presente il Caffè Nemorense, che offre la possibilità di fare aperitivi e cenare durante la manifestazione.

DALLA STAZIONE TERMINI:

– Metro, linea B1 direzione JONIO, scendere alla fermata S.AGNESE/ANNIBALIANO (4 fermate)
– Autobus, linea 92, scendere alla fermata NEMORENSE/VERBANO (13 fermate)
– Autobus, linea 310, scendere alla fermata PANARO/NEMORENSE (15 fermate)