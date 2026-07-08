Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

Roma, 16 – 17 luglio 2026
Parco Nemorense – via Nemorense
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Giovedì 16 e venerdì 17 luglio presso Parco Nemorense a Roma si terrà la tredicesima edizione della Festa di Left Wing, uno spazio aperto di dibattito e confronto dove la politica incontra i mondi della cultura, della ricerca, dei diritti, dell’impegno civile e delle politiche locali.
GIOVEDÌ 16 LUGLIO
Ore 18
▶ Università e Ricerca nell’agenda progressista per l’Italia
▶ Educazione affettiva e sentimentale battaglia di civiltà
▶ Partito, partecipazione, cittadinanza: nuove forme della politica
▶ AFAM, Conservatori, Accademie e ISIA: valore strategico per il Paese
▶ Dall’America Latina all’Europa: fronteggiare la nuova destra
▶ La scuola alla prova delle nuove tecnologie
▶ No al nucleare, sì alle rinnovabili
▶ Le agricolture del futuro: sostenibilità, diritti e sviluppo
▶ Codice dello spettacolo, la lunga attesa
▶ Tra proposte e proteste: prendiamoci il presente, non il futuro
▶ Dopo il referendum: quale futuro per la giustizia?
▶ Sicura e per tutti: paradigmi di una nuova mobilità
VENERDÌ 17 LUGLIO
Ore 18
▶ Per un’agenda femminista
▶ Giovani e Servizio civile. Nuove prospettive di costruzione sociale
▶ Elogio del margine: le aree interne al centro
▶ Memoria e futuro. Il ruolo di istituti storici e culturali nella società
▶ Le parole sono importanti. Contrastare i discorsi d’odio al tempo degli algoritmi
▶ Il caso Sardegna, verso l’Università gratuita
▶ Il confine dentro. Come il nuovo patto europeo cambia l’asilo, l’accoglienza e le nostre città
▶ Economia della cultura: verso gli stati generali
▶ La città viva: sostenere e difendere gli spazi culturali
▶ Roma e la sua principale economia
▶ Non è un paese per poveri: la povertà a Roma, i tagli del governo e il welfare locale
COME ARRIVARE
Il Parco Virgiliano (o Nemorense) si trova a Roma, nel quartiere Trieste.
Vi si accede da via Nemorense (ingresso principale), via Lago di Lesina o via Panaro/via Martignano.
All’interno del parco è presente il Caffè Nemorense, che offre la possibilità di fare aperitivi e cenare durante la manifestazione.
DALLA STAZIONE TERMINI:
– Metro, linea B1 direzione JONIO, scendere alla fermata S.AGNESE/ANNIBALIANO (4 fermate)
– Autobus, linea 92, scendere alla fermata NEMORENSE/VERBANO (13 fermate)
– Autobus, linea 310, scendere alla fermata PANARO/NEMORENSE (15 fermate)