Chiaroscuro – L’ottava festa di Left Wing

Roma, 9 – 11 settembre

Parco Nemorense – via Nemorense

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

Ore 18

▶ Essere comunità: la sfida della salute e del welfare nel nuovo PNRR

Intervengono, tra gli altri: Luca Rizzo Nervo, Pier Paola D’Alessandro (DG AUSL Frosinone), Francesco Ripa di Meana (Presidente FIASO), Graziano Delrio (Deputato Pd) Alberto Bellelli (Sindaco Carpi – Responsabile Welfare ANCI Emilia Romagna), Massimo Annichiarico (Direttore Generale Sanità Lazio), Maurizio Zega (Presidente Ordine Professioni Infermieristiche di Roma), Emiliano Minnucci (Consigliere Regionale Lazio), Diego Catania (Vicepresidente nazionale della FNO TSRM e PSTRP), Sebastiano Capurso (Presidente nazionale Anaste), Alessandro Balestrazzi (Segretario regionale FIMP pediatri), Sandra Zampa (Responsabile Sanità Pd), Paola Ilari, Elena Gentile (Vicepresidente APS CREIS), Alice Sodi (Co-fondatrice e Presidente dell’associazione NeuroPeculiar APS – Movimento per la Biodiversità Neurologica, Comitato organizzativo di AutCamp), Roberto Mastropasqua (Progetto Autiewiki), Agnese Rollo, Nicola Tavoletta (Dirigente nazionale Acli Terra)

▶ Le politiche abitative, segno di civiltà per un paese resiliente

Intervengono, tra gli altri: Luca Talluri (Presidente Casa SpA), David Lebro (Vicepresidente vicario Federcasa e Presidente Acer Campania), Stefano Chiappelli (Segretario nazionale Sunia), Riccardo Varone (Presidente Anci Lazio e rappresentante Anci nazionale), Luca Panfietti (Presidente di E.R.P. Massa Carrara SpA e coordinatore delle Aziende Casa della regione Toscana), Andrea Casagrande (Presidente di Acer Modena e coordinatore delle Acer della Regione Emilia-Romagna), Antonio Passerelli (Commissario straordinario di Ater Civitavecchia e Coordinatore delle Aziende Casa della Regione Lazio), Alessandro Almadori (Ex Presidente di Ater), Giordana Ferri (Direttore Fondazione Housing Sociale), Bruno Discepolo (Assessore al governo del territorio Regione Campania, già delegato politiche abitative Conferenza Unificata), Massimo Bricocoli (Ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Milano), Alessandro Alberani (Presidente Acer Bologna), Marco Corradi (Presidente Acer Reggio Emilia), Bruno Mambriani (Presidente Acer Parma), Manuela Giangrandi (Presidente Acer Ravenna), Vincenzo D’Arienzo, Armando Cologgi

▶ Un patto per l’Università e per la ricerca

Intervengono, tra gli altri: Mauro Tulli (Consigliere CUN), Luigi Chiapparino (Presidente CNSU), Antonio Zoccoli (Presidente CONPER), Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Francesco De Simone (Cisl Università), Pino De Biase (Cisl Università), Pino Di Lullo (Flc Cgil), Tito Russo (Flc Cgil), Rosa Ruscitti (Flc Cgil), Attilio Bombardieri (Uil Università e ricerca) , Mario Ammendola (Uil Università e ricerca), Piero Polidori (Uil Università e ricerca), Eleuterio Spiriti (Gilda UNAMS), Marcello Pacifico (Anief), Luca Dell’Atti (ADI), Antonio Zuorro (ARTeD), Giovanni Licata (ARTeD), Paola Sonia Gennaro (CNU), Massimiliano Tabusi (Rete 29 Aprile), Nunzio Miraglia (ANDU), Carlo Doglioni (Presidente INGV), Roberto Danovaro (Presidente Stazione geologica A. Dohrn), Giuseppe Mattioli (Comitato Precari CNR), Nicola Fantini (Consigliere CNR), Alessandro Pezzella, Caterina Cerroni (Segretaria Giovani Democratici), Francesco Verducci (Vice Presidente Commissione Cultura Senato), Maria Teresa Maccarrone, Stella Teodonio

▶ Un progetto per lo sport italiano: lavoratori e associazioni

Intervengono, tra gli altri: Marco Fichera, Massimo Nardinocchi (Esperto economia aziendale dello sport), Tiziano Pesce (Presidente nazionale Uisp), Vittorio Bosio (Presidente Nazionale Csi), Damiano Lembo (Presidente nazionale Us Acli), Bruno Molea (Presidente nazionale Aics), Fabio Scurpa (Segretario nazionale Slc Cgil), Giovanni Di Cola (Segretario nazionale Uilcom), Mirco Ceotto (Segretario nazionale Fisascat Cisl), Silvia Salis (Vicepresidente vicario Coni), Fabio Appetiti, Ubaldo Righetti

▶ Italia e America Latina, oltre i rimpianti e gli stereotipi

Intervengono, tra gli altri: Fabio Porta (Coordinatore del Pd per il Sudamerica), Simona Bottoni (Ricercatrice Istituto Alti studi Geopolitica), Michele Calabresi (Giornalista, documentarista e produttore cinematografico), Maria Carolina Casati (Università di San Paolo, Brasile), Luisa Ceccarelli (Comunità venezuelana in Italia), Francesco Ciocci (Volontario comunità latino-americana a Roma), Susanna Clavarino (Comunità peruviana in Italia, Demos Roma), Iara Bartira Da Silva (Segretario Generale Associazione di Amicizia Italia-Brasile), Sevy Di Cione (Comunità venezuelana in Italia), Lucia Guzman (Comunità peruviana in Italia, Pd Roma), Jorge Ithurburu (Presidente Onlus 24 Marzo), Claudio Leone (Consulente aziendale – Presidente Agite srl), Daniele Marconcini (Presidente Associazione Lombardi nel Mondo), Eugenio Marino (Direzione Nazionale Pd), Gina Marquez (Giornalista, corrispondente in Italia di “Comunità Italiana”, Brasile), Francesco Orofino (Vice Presidente Associazione di Amicizia Italia-Brasile), Giuseppe Petrucci (Sociologo e scrittore), Carlos Quiroz (Comunità peruviana in Italia), Hernan Reyes (Giornalista, corrispondente a Roma di TELAM Argentina), Antonella Roscilli (Università di Salvador, Brasile – giornalista e scrittrice), Giorgio Benigni (Analista di politica italiana ed estera), Marcela Magalhes (The Black Post), Roberto Panzarani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma – Università Federale di Rio de Janeiro, Brasile)

▶ A cosa servono i musei: i beni culturali di Roma tra turismo e cittadinanza

Intervengono, tra gli altri: Claudio Borgognoni, Ilaria Miarelli Mariani (storica dell’arte e docente di museologia e all’Università di Chieti), Valentino Nizzo (archeologo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia), Rita Borioni (storica dell’arte, ex membro del consiglio di amministrazione della Rai, già docente di legislazione dei beni culturali), Mariasole Garacci (storica dell’arte, AGTA -Associazione Guide Turistiche Abilitate), Andrea Schiappelli (archeologo, funzionario del Parco del Colosseo, responsabile del servizio educazione e accessibilità), Elisa Cella (funzionario del Parco de Colosseo), Angela Abbadessa (archeologa, presidente della Confederazione italiana archeologi), Alessandro Garrisi (archeologo, presidente della Associazione nazionale archeologi), Federica Lamonaca (archeologa, esperta di accessibilità museale per persone con disabilità), Alessandro Pintucci (archeologo, direttivo nazionale Confederazione italiana archeologi), Alessio De Cristofaro, Alessandra Untolini Bocci.

▶ Art.49: ricostruire i partiti per rafforzare la democrazia

Intervengono, tra gli altri: Valerio Calabrese, Stefano Cavini, Bibiana Chierchia, Caterina Ingrassia, Susanna Mazzà, Alberto Melarangelo, Alessandro Pillitu, Giuditta Pini, Fausto Raciti, Maurizio Roi, Giovanni Rubini, Antonio Tursi

▶ Integrazione 2.0

Intervengono, tra gli altri: Sibi Mani Kumaramangalam, Ashoka Ponnamperuma (Comunità Sri Lanka), Darif Aziz (Comunità Marocchina), Nurta Abbas (Associazioni donne Somale), Edmond Godo (Comunità Albanese), Zaria Galiano (Comitato immigrati in Italia), Qamar Zaman (Comunità Pakistana), Teresa Puthoor (Comunità Indiana)

▶ Siamo pari!

Intervengono, tra gli altri: Elena Bonetti, Cecilia D’Elia, Chiara Gribaudo, Emanuela Mastropietro (Esperta di studi di genere e politiche del lavoro), Tommaso Nannicini, Antonio Nicita, Maria Pia Nucera

▶ Un futuro da protagonisti: micro, piccole, medie imprese, agricoltura , commercio, artigianato, servizi e professionisti. Assi portanti del nostro sviluppo economico

Intervengono, tra gli altri: Giampiero Maggioli (Imprenditore), Tommaso Tanzilli (Federalberghi), Federico Bottura (Cna), Erino Colombi (Tecnopolo), Mario Meli (Imprenditore), Pasquale La Maggiore (Tecnico), Remo Grenga (Commercialista), Nicola Ciconte (Avvocato), Francesco Orofino (Architetto), Emiliano Minnucci, Filippo Quattrocchi, Carmelo Apa, Mauro Mannocchi, Federico Antonelli (Docente universitario), Mauro Ottaviano, Loredana Vivolo (Coordinatrice Aepi Città Metropolitana di Roma), Raffaele Marino (Responsabile comunicazione Lonely Planet), Isabella Gorini (Imprenditrice), Stefano Fancelli (Presidente Luppolo Made in Italy), Daniele Zaccherini (Commercialista revisore legale), Giorgio Asquini (Presidente nazionale Confimea Sanità), Silvia Mei (Direttore generale Confimea), Andrea Virgili (Dirigente Confagricoltura Roma e Lazio)

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

Ore 18

▶ Le idee sulla città

Intervengono, tra gli altri: Michele Grimaldi (Consigliere comunale e Ricercatore indipendente), Alessandro Amoroso (Dottorando Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Claudio Borgognoni (Storico dell’arte), Rita Borioni (Storica dell’arte), Teresa Carlone (Ricercatrice interessata a processi partecipativi e di coprogettazione di politiche pubbliche, Data activist per Period Think thank), Antonio Caroselli (Segretario circolo PD “Di Vittorio” di Pescara), Francesca Coli (Dottoranda Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Alessandro Coppola (Docente di urbanistica al Politecnico di Milano), Celeste Costantino (Associazione daSud), Lorenzo Fargnoli (Giornalista freelance e membro del Centro di Giornalismo Permanente), Sara Ferraioli (Associazione Maestri di Strada), Rosa Ferraro (Presidente Giovani Democratici Lazio), Maria Fioretti (Giornalista Orticalab), Alessandro Genovesi (Segretario Generale Fillea Cgil), Alberto Melarangelo (Presidente del Consiglio comunale di Teramo), Daniele Povegliano (Orsa Trasporti), Valerio Renzi (Giornalista Fanpage.it), Enzo Salerno (Assessore del Comune di Sarno), Michele Trimarchi, Antonio Tursi

▶ Le emergenze sanitarie di oggi e di domani: prevenzione, dati, nuovi farmaci e vigilanza

Intervengono, tra gli altri: Luca Rizzo Nervo, Andrea Crisanti (Docente di Microbiologia Università di Padova), Beatrice Lorenzin (Parlamentare Pd), Diego Ciulli (Google Italia), Nino Cartabellotta (Presidente Fondazione GIMBE), Federico Semeraro (Presidente European Resuscitation Council), Cristina Matranga (Direttrice Generale ASL 4 Roma), Marianna Madia (Parlamentare Pd), Paola Ilari, Elena Gentile (Vicepresidente APS CREIS), Paola Guarino, Vincenzo Pasculli, Maria Teresa Maccarrone

▶ I luoghi della cultura diffusa, una proposta di legge per uscire dall’emergenza

Intervengono, tra gli altri: Francesco Bolo Rossini (UNITA), Claudio Calvaresi (Lo Stato dei Luoghi), Barbara Catalani (Assessore Cultura Follonica), Lorenzo Cimino (Festival Jazz La Spezia), Gabriella Corsaro (Responsabile cultura Pd Parma), Federico D’Anneo (Jazz Club Il Torrione – Ferrara), Fulvio De Rosa (Assomusica), Katia Giampaolo (Presidente MMF Estragon Bologna), Giuseppe Giannetti (Circolo ARCI Trenta Formiche – Roma), Andrea La Malfa (ARCI), Nicola Mariuccini (Scrittore), Annarita Masullo (La Musica che Gira), Michele Montemagno (Teatro Ciak – Roma), Matteo Orfini (Deputato Pd), Gian Paolo Piccini (Mediartecultura), Federico Rasetti (KeepOn), Gaianè Kevorkian (KeepOn), Maurizio Roi (Presidente Associazione Left Wing), Jambo Praticò (La Musica che Gira), Giovanni Romano (La Musica che Gira), Barbara Viani (Centro Danza Levanto), Gino Auriuso (FeditArt)

▶ L’America di Biden e noi

Intervengono, tra gli altri: Stefano Balassone, Paolo Borioni, Cecilia Brighi, Carlo Cerami, Francesco Clementi, Francesco Cundari, Gianni Cuperlo, Marco Follini, Fabio Menghini, Stefano Menichini, Tommaso Nannicini, Antonio Nicita, Valentina Paris, Michele Prospero, Andrea Romano, Milena Santerini, Alessandra Sardoni

▶ Lo stato di diritto: per una riforma della giustizia

Intervengono, tra gli altri: Enza Bruno Bossio, Giandomenico Caiazza (Unione Camere Penali), Enrico Costa (Deputato Azione), Maurizio Turco (Segretario nazionale Partito Radicale), Marco Bentivogli (Base Italia), Francesco Paolo Sisto (Sottosegretario alla Giustizia), Fausto Raciti, Luigi Guerrieri (Avvocato), Andrea Vigani, Mario Scialla (Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Alessandro Pillitu, Roberto Deriu, Francesco Del Grosso, Nicola Pepe (Avvocato penalista Foro di Perugia), Susanna Mazzà, Riccardo Riva (Avvocato), Cataldo Intrieri (Avvocato penalista e Presidente Lapec Roma), Davide Brusaporci, Stefano Esposito

▶ Prima la scuola

Intervengono, tra gli altri: Francesca Ruocco (Flc Cgil), Maddalena Gissi (Cisl Scuola), Pino Turi (Uil Scuola), Elvira Serafini (Snals), Rino Di Meglio (Gilda Scuola), Marcello Pacifico (Anief), Manuela Pascarella (Flc Cgil), Attilio Varengo (Cisl Scuola), Sofian Aboulmachayl (Federazione degli Studenti), Andrea Licitra (Giovani Democratici Roma), Francesca Morpurgo (Associazione Priorità alla scuola), Roberto Rampi (Senatore Pd), David Puggioni (Movimento Nazionale Docenti di sostegno), Stella Maria Siracusa (Movimento Nazionale Docenti di sostegno), Francesco Verducci (Vice Presidente Commissione Istruzione Senato), Raffaella Fonda, Luca Ianniello (Rete Studenti Medi), Emiliano Sbaraglia (Docente IC Melissa Bassi, via dell’Archeologia)

▶ Questioni di genere e altre storie

A cura di Giuditta Pini

▶ Agricoltura al centro di economia e territori

A cura di Massimo Fiorio e Luciano Agostini

▶ Un progetto per lo sport italiano: inclusione e sviluppo

Intervengono, tra gli altri: Massimo Zanotto (Consigliere nazionale CUSI), Manuel Onorati (Cus Tor Vergata), Fabio Pagliara (Fondazione Sportcity), Giuseppe Marino (Segretario generale FITET), Salvatore Sanzo Segretario generale Canoa), Alessia Filippi, Davide Brusaporci (Giovani Democratici), Francesco Borello (Giovani Democratici), Marco Fichera, Caterina Ingrassia

▶ Migrazioni, mobilità e diritti

Intervengono, tra gli altri: Angela Schirò (deputata PD, Rip. Europa), Marco Pacciotti, Fabio Porta, Norberto Lombardi, Eugenio Marino, Nadan Petrovic (Docente di Strategie della cooperazione internazionale alla Sapienza Università di Roma), Sara Sanzi (Rai Radio 3), Marco Motta (Rai Radio 3), Fabio Marcelli (Istituto di studi giuridici internazionali del CNR – Associazione dei giuristi democratici – Il Fatto Quotidiano), Kurosh Danesh (Responsabile nazionale delle Politiche per l’Immigrazione della Cgil), Jamil Awan (Presidente Coop SYNERGASIA onlus), Anna Maria Palmieri (Psicologa-psicoterapeuta), Giusi Sammartino (Direttrice della rivista settimanale Vitaminevaganti.com)

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 18

▶ Esternalizzazione delle frontiere, Fortezza Europa: superare una strategia fallita

Intervengono, tra gli altri: Valentina Brinis (Open Arms), Giorgia Linardi (Sea-Watch), Beppe Caccia (Mediterranea), Andrea Iacomini (Unicef), Marco De Amicis (Save the Children), Gianfranco Schiavone (Asgi), Valerio Nicolosi (Giornalista), Federico Tsucalas (Terra!), Paolo Pezzati (Oxfam), Filippo Miraglia (Tavolo Asilo), Cecilia Brighi, Luca De Simoni (The Black Post), Paolo Iafrate (Università Tor Vergata), Andrea Mosca (Inps), Ilaria De Santis (Assessore Comune di Teramo), Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, Giuditta Pini, Luca Rizzo Nervo, Maria Teresa Maccarrone

▶ Lo stato di diritto: per una riforma dell’amministrazione penitenziaria

Intervengono, tra gli altri: Enza Bruno Bossio, Nello Trocchia (Il Domani), Elisabetta Zamparutti (Nessuno Tocchi Caino), Antonio Coniglio e Sabrina Renna (curatori de Il viaggio della speranza), Simona Filippi (Antigone), Daniela De Robert (Autorità Nazionale Garante Detenuti), Giampaolo Catanzariti (Osservatorio Nazionale carceri Partito Radicale), Davide Varì (Giornalista de il Dubbio), Giorgio Flamini (Coordinamento nazionale Teatro in carcere), Luca Sebastiani (Avvocato), Alessia Ferri (giornalista), Alessandro Pillitu, Paolo Cardinali (Altalex)

▶ Una legge per il cinema indipendente

Intervengono, tra gli altri: Stefano Balassone (Esperto Media), Maurizio Sciarra (Regista), Giuseppe Piccioni (Regista), Michele Conforti (Regista), Francesco Martinotti (Presidente Anac), Claudia Pampinella (Produttore Documentari), Riccardo Tozzi (Produttore), Vincenzo Mosca (Presidente Adeci), Gianluca Curti (Presidente CNA cinema e audiovisivo), Adele Dell’Erario (Vicepresidente Doc.it), Marco Visalberghi (Produttore Documentari), Stefania Casini (Produttore Documentari), Agnese Fontana (Produttore Documentari), Massimo My (Produttore Documentari), Umberto Caretti (Cgil Cinema), Fabio Benigni (Cisl Cinema), Giovanni Di Cola (UIL Cinema), Roberto Corirossi (UIL Cinema), Antonello Faretta (Produttore), Adriana Bruno (Presidente CNA Cinema Potenza), Franco Boccagelsi (Presidente CNA Cinema Lombardia), Henry Secchiaroli (Produttore), Corrado Azzolini (Presidente Confartigianato Cinema), Alessandro Costantini (CEO Italia Live), Mario Mazzarotto (Produttore e Distributore), Emanuele Nespeca (Presidente CNA Cinema Toscana), Andrette Lo Conte (Vicepresidente CNA Cinema Roma), Giovanni Saulini (Produttore), Jordan River (Produttore), Andrea Gori (Vicepresidente CNA Cinema Roma), Andrea Lo Russo (Produttore), Marina Marzotto (Presidente Agici), Claudio Esposito (Produttore), Jacopo Pica (Produttore e Distributore), Giorgio Beltrame (Produttore e Distributore), Barbara Di Girolamo (Produttore e Distributore Internazionale), Giorgio Ginori (Festival Isola del Cinema), Esmeralda Calabria (Montatrice), Claudio Sestieri (Regista), Mariangela Barbanente (Regista e Autore), Davide Fontana (Esercente), Patrizia Pistagnesi (Sceneggiatrice), Massimo Martella (Presidente WGI), Emanuele Ilari (Presidente Ueci), Umberto Marroni (DG Ueci), Simone Isola (Produttore), Valerio Jalongo (Regista e Autore), Giulio Zanotti (Pubblicitario), Elena Casaccia (Produttore e Formazione), Marco Luca Cattaneo (Presidente CNA Cinema Roma), Mario Perchiazzi (Distributore), Alessandro Rossetti (Autore), Cristano Ciliberti (Scrigno srl), Sabrina Scansani (Srigno srl, Autrice), Fiorenza Scandurra (Libera Università del Cinema), Claudio Uberti (Lucere film), Giuliana Liberti (Avvocato esperto), Pierpaolo Piciarelli (Sceneggiatore), Paolo Innocenzi (Scenografo), Flora Fiume (Produttrice), Anna Di Francisca (Regista), Tonino Moscatt, Angelisa Castronovo, Francesco Verducci (Vice Presidente Commissione Cultura Senato)

▶ Un nuovo contratto di servizio pubblico per la Rai

Intervengono, tra gli altri: Antonio Nicita, Rita Borioni, Silvia Calandrelli, Andrea Vianello, Antonella Pisanelli, Maria Cristina Zoppa, Nicola Zaccardi, Stefano Coletta, Serena Bortone, Duilio Giammaria, Stefano Marroni, Marino Sinibaldi, Roberto Natale, Giuliano Fiorini Rosa, Lorenzo Di Dieco, Giovanni Anversa, Natalia Augias, Mussi Bollini, Flavia Barca, Carlo Fontana, Riccardo Laganà, Roberto Pagano, Tito Vagni

▶ Territorio, agorà, nuovo Pd

Intervengono, tra gli altri: Fabrizio Apruzzese, Agostino Biondo, Gabriele Bosi, Antonio Caroselli, Carolina Casalnuovo, Bibiana Chierchia, Diego Crivellari, Mattia Cugini, Vincenzo D’Arienzo, Elena Gentile, Pier Giorgio Giorgi, Luigi Guglielmelli, Alberto Melarangelo, Stefano Novelli, Francesco Pitirra, Filippo Quattrocchi, Antonio Rubino, Mattia Santarelli, Gabriele Tonicchi, Daniele Torquati, Antonio Tursi, Chiara Zappalorto

▶ Lo statuto sociale del lavoro creativo, culturale e artistico: per una riforma vera

Intervengono, tra gli altri: Francesco Bolo Rossini (UNITA), Chiara Chiappa (Centro Studi DOC), Lorenzo Cimino (Festival Jazz La Spezia), Francesca De Martini (UNITA), Eugenio Delfino (Ex Dirigente INPS), Fabio Dell’Aversana (Siedas), Sabina Di Marco (Cgil), Nicola Mariuccini (Scrittore), Annarita Masullo (La Musica che Gira), Ada Montellanico (Musicista), Elina Pellegrini (Project manager culturale e delle Performing Arts), Federico Rasetti (KeepOn), Giovanni Romano (La Musica che Gira), Thomas Trabacchi (UNITA), Alessandra Untolini Bocci (Left Wing), Barbara Viani (Centro Danza Levanto), Giovanni Zani (Delegato Tavolo Welfare Progetto C.Re.S.Co.)

▶ Un programma per l’Italia creativa: idee, strumenti e politiche per il settore culturale e creativo

Intervengono, tra gli altri: Giovanna Barni (Presidente Culturmedia), Claudio Bocci (Presidente Cultura del Viaggio), Francesco Bolo Rossini (UNITA), Paolo Calabresi (UNITA), Angelisa Castronovo (Avvocato Consulente. Diritto d’autore e Copyright), Demetrio Chiappa (DOC), Daniele Citriniti, Marco D’Isanto (Commercialista – Esperto Terzo Settore e Imprese culturali), Francesca De Martini (UNITA), Fulvio De Rosa (Assomusica), Daniela Furlani (Doc Creativity), Anna Luce Licheri (Siedas), Francesco Manfio (Gruppo Alcuni), Annarita Masullo, Tonino Moscatt (Soc. WellSee), Gian Paolo Piccini (Mediartecultura), Jambo Praticò (La Musica che Gira), Maurizio Roi (Presidente Left Wing), Pietro Taraborrelli (Coop Hibou), Carlo Testini (ARCI), Thomas Trabacchi (UNITA), Luca Zannotti (PIU-Promoter Indipendenti Uniti), Luca Zevio (Artista), Gian Paolo Manzella (Esperto di politiche industriali), Nicola Tavoletta (Dirigente nazionale Acli Terra), Valerio Mizzoni (Imprenditore)

▶ Guarire il sistema politico: per una legge elettorale proporzionale

Intervengono, tra gli altri: Fausto Raciti, Marco Plutino (Docente diritto costituzionale Unicas), Giovanna De Minico (Docente diritto costituzionale Unina), Vittoria Baldino (Capogruppo Commissione Affari Costituzionali, M5S), Nicola Fratoianni, Nico Stumpo, Riccardo Magi, Alessandro Alfieri, Luigi Zanda, Alberto Losacco, Goffredo Bettini, Fabio Massimo Cestelli (Docente di diritto ecclesiastico e costituzionale), Luca Filippeschi, Roberto Deriu (Assemblea legislativa Sardegna)

▶ La Roma invisibile

Intervengono, tra gli altri: Alberto Campailla (Nonna Roma), Martina Mancini (Bella Vera), Carlo Stasolla (Associazione 21 Luglio), Giancarlo Rodoquino e Franco Gambacurta (Villa Maraini), Paolo Marchionne (Candidato Presidente Municipio Roma III), Susanna Mazzà (Avvocato), Laura Selan (Sapienza Università di Roma), Marco Artini (Docente universitario), Caterina Ingrassia, Nella Converti, Massimo De Simoni, Lorenzo Spizzichino, Paola Cavalieri, Noemi Dicorato (Educatrice), Davide Biscotti (Volontario Libera Roma), Mattia Della Rocca, Raffaella Fonda, Rosa Ferraro, Francesca Del Bello (Presidente II Municipio Roma)

COME ARRIVARE

Il Parco Virgiliano (o Nemorense) si trova a Roma, nel quartiere Trieste.

Vi si accede da via Nemorense, via Lago di Lesina o via Panaro.

DALLA STAZIONE TERMINI:

– Metro, linea B1 direzione JONIO, scendere alla fermata S.AGNESE/ANNIBALIANO.

– Autobus, linea 92, scendere alla fermata NEMORENSE/VERBANO (13 fermate)