Verso una nuova normalità

La pandemia non finisce perché smettiamo di pensarci. Possiamo sconfiggere il Covid, prevenire nuove pandemie e costruire una nuova normalità solo mettendo in campo azioni e politiche specifiche. Puntando sulla scienza, sulla tecnologia, sull’innovazione. Per questi motivi lunedì 30 maggio, alle ore 15.30, Left Wing organizza un incontro online in cui si proverà ad analizzare e a dare delle risposte concrete per gestire al meglio gli scenari futuri prossimi.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla WebTv della Camera.