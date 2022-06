Lunedì 30 maggio 2022 presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari, si è svolto il convegno “Verso una nuova normalità: strategie e scelte globali per convivere con il Covid e altri virus”, organizzato da Left Wing e dal gruppo dei deputati Pd.

Hanno partecipato Christina Pagel – direttrice Clinical Operational Research – University College London and Indipendent SAGE; Giovanni Leonardi – head of Environmental Epidemiology Unit – Uk Health Security Agency; Stefano Bertuzzi – chief executive Officer of the American Society for Microbiology (ASM); Arnon Shahar – responsabile task force covid Israele; Anna Meldolesi – biologa e giornalista; Giorgio Gilestro – docente Neurobiologia – Imperial College London; Andrea Crisanti – direttore Dipartimento Medicina Molecolare – Università di Padova; Francesco Saverio Violante – presidente Scuola di Medicina e Chirurgia – Università di Bologna; Fabrizio Chiodo – ricercatore CNR e Istituto Finlay; Beatrice Lorenzin – parlamentare Pd e già ministra della Salute.