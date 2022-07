Lunedì 13 giugno alle 20.30, presso il Bar Loving Amendola a Modena, Giuditta Pini e Cecilia Sala parleranno di quanto sta succedendo in Ucraina e delle conseguenze che il conflitto sta avendo (e che avrà) nel nostro paese e in Europa, di come questa guerra riguardi tutti noi e di come la si può raccontare.