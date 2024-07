Eppur si muove – L’undicesima festa di Left Wing

Roma, 19 – 20 luglio

Parco Nemorense – via Nemorense

VENERDÌ 19 LUGLIO

Ore 18

▶ Indennità di discontinuità, storia di un tradimento normativo: il welfare secondo il centrodestra

Coordina: Alessandra Untolini

Partecipano, tra gli altri: Jacopo Olmo Antinori (UNITA under 35), Andrea Bonacini (Coop HIBOU), Chiara Chiappa (Fondazione Centro Studi Doc), Roberto Corirossi (UILCOM), Gabriella Corsaro (Consigliera – Presidente Commissione Cultura Parma), Enzo De Camillis (Autore), Eugenio Delfino, Francesca De Martini (UNITA), Luigi di Fiore (RAAI), Roberto Di Francesco (FISTel CISL), Ada Montellanico (Federazione Nazionale Il Jazz Italiano), Elina Pellegrini (Project Manager), Andrea Valeri (Culturmedia)

▶ Per un’università che non sia precaria

Coordina: Roberto Tesei

Partecipano, tra gli altri: Viki Angelini (Sinistra Universitaria), Gianfranco Bocchinfuso (Rete 29 Aprile), Attilio Bombardieri (UIL Scuola e Università), Dario Cecchi (ARTED), Alfredo D’Attorre (Responsabile Università PD), Francesco De Luca (Primavera degli Studenti), Francesco De Simone (CISL Università), Pino Di Lullo (FLC CGIL), Fulvio Esposito (Forum Disuguaglianze e Diversità), Maria Giovanna Landi (GILDA UNAMS), Alessandra Luccioli (ADI), Vincenzo Mariotti (ANIEF), Alessandro Pezzella (Università di Napoli Federico II), Leone Piva (Sinistra Universitaria), Mariana Proietti (UIL Scuola e Università), Francesco Raparelli (Camere del Lavoro Autonomo e Precario), Giovanna Rinaldi (USB), Tito Russo (FLC CGIL), Flaminia Saccà (Università di Roma La Sapienza), Angelo Schillaci (Università di Roma La Sapienza), Eleuterio Spiriti (GILDA UNAMS), Mauro Tulli (Consiglio Universitario Nazionale), Francesco Verducci (Senatore)

▶ Appunti per una scuola democratica

Coordina: Irene Manzi

Partecipano, tra gli altri: Giuseppe Bagni (CIDI), Ivana Barbacci (CISL Scuola), Anna Rosa Cianci (Responsabile Divari e Povertà Educative PD), Giuseppe Desideri (AIMC Scuola), Luca Fantò (Responsabile Scuola PSI), Chiara Gaiola (Assessora Settimo Torinese), Roberto Garofani (UIL Scuola), Paola Ilari (Assessora III Municipio Roma), Angela Nava (Coordinamento genitori democratici), Bianca Piergentili (Rete Studendi Medi), Romina Pili (Assemblea Nazionale PD), Graziamaria Pistorino (CGIL Scuola), Claudia Pratelli (Assessora Comune di Roma Capitale), Samuele Resmini (Presidente Giovani per Einstein Telescope in Italia), Emma Ruzzi (Giovani Democratici), Federica Voci (Docente specializzata sostegno)

▶ Per sostenere il libro e la lettura

Coordina: Flavia Piccoli Nardelli

Partecipano, tra gli altri: Ermanno Anselmi (SIL/Confesercenti), Luca Bellingeri (Associazione Italiana Biblioteche), Maurizio Caminito (Forum del Libro), Fabio Del Giudice (Associazione Italiana Editori), Cecilia D’Elia (Capogruppo PD Commissione Cultura), Nicola Genga (Centro per la Lettura e il libro), Nicola Mariuccini (Scrittore), Ilaria Milana (Associazione Librai Italiani), Andrea Palombi (Adei – Associazione degli Editori Indipendenti), Luigi Politano (Round Robin Editrice), Paolo Quinto (Direzione Pd Roma)

▶ Economia sociale, una scelta per il futuro: dare le gambe alla raccomandazione dell’Unione europea

Coordina: Catiuscia Marini

Partecipano, tra gli altri: Andrea Baldini, Alberto Bellelli (già sindaco di Carpi), Stefano Brugnara, Maria Luce Cappelleri (LS Lexjus Sinacta), Roberto Coppeto, Cristiano Davoli, Cecilia Del Re (Consigliera comunale di Firenze), Marco D’Isanto, Matteo Lancellotti (PD Carpi), Antonio Misiani (Parlamentare), Maurizio Mumolo (Forum Terzo Settore), Gian Paolo Piccini (Coop Società Creativa), Giuditta Pini, Davide Piras (Gruppo PD Senato), Pietro Taraborrelli (Coop HIBOU)

▶ Ministero della Cultura: cronaca di un naufragio

Coordina: Rita Borioni

Partecipano, tra gli altri: Irene Berlingò, Claudio Borgognoni, Alberta Campitelli, Madel Crasta, Maria Teresa Di Sarcina, Valentina Di Stefano (CISL FP MiC), Valeria Giunta (FP CGIL), Cinzia Guido, Giorgia Leoni, Silvia Massari (ARCAP), Mirco Modolo, Veronica Olmi (Teatro Verde di Roma), Rita Paris, Alessandro Pintucci, Livia Potolicchio, Stefania Semeraro, Federico Trastulli (UILPA)

▶ Per un sistema nazionale delle orchestre: tra formazione e occupazione

Coordina: Michele Nitti

Partecipano, tra gli altri: Domenico Barbuto (Segr. Generale AGIS), Alessandra Carbonaro (Università di Bologna), Sabina Colonna-Preti (Pequeñas Huellas – International Orchestra), Antonella Coppi (Università IUL Firenze), Umberto Croppi (Direttore Generale Federculture), Dino Dall’Aglio (Presidente ICO Agis), Fabrizio Dorsi (Docente, Conservatorio di Milano, già Direttore del Conservatorio di Piacenza), Andrea Gargiulo (Musicaingioco), Giuseppe Laudani (Orchestra sociale giovanile Diego Valeri), Barbara Laurini (Eufonica, BolognaFiere), Gregorio Mazzarese (Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Responsabile settore Education), Gianna Racamato (Presidente Orchestra Sinfonica di Matera), Piero Romano (Direttore artistico Orchestra ICO Magna Grecia), Saul Salucci (Presidente Orchestra Rossini Pesaro), Josephine Soranno (Specializzanda Università di Bologna), Giuseppe Soriero (Presidente Accademia di Belle Arti di Roma), Arturo Stalteri (Musicista), Tiziana Tentoni (Docente, divulgatrice, consulente, project manager)

▶ America Latina 2024, elezioni e non solo: l’insostenibile leggerezza del presidenzialismo

Coordina: Fabio Porta

Introduce: Donato Di Santo

Partecipano, tra gli altri: Antonello Caponera (Comites Colombia), Alessandra Ciurlo (Università di Roma “La Sapienza”), Luciano Consoli (Giornalista e scrittore), Bartira Iara da Silva (Associazione di Amicizia Italia-Brasile), Massimo Di Pietro (UIL), Francesca D’Ulisse (PD America Latina), Tiberio Graziani (GEO Vision), Gianni La Bella (Università di Modena e Reggio Emilia), Gianni Lattanzio (Giornalista), Roberto Lovari (Radio Radicale), Michele Malerba (Gruppo De Pasquale), Eugenio Marino (PD Esteri), Antonella Roscilli (Scrittrice, Università di Salvador), Vito Ruggiero (Storico dell’America Latina), Rainero Sghembri (REA International), Stefano Vanzini, Luciano Vecchi (Responsabile PD Mondo)

▶ L’infanzia al centro della politica

Coordina: Paolo Lattanzio

Partecipano, tra gli altri: Giuseppe Del Grosso (Assessore alle Politiche sociali, antimafia sociale, Pari opportunità, Pubblica Istruzione, Comune di Valenzano), Roberto Forte (Presidente Cooperativa Babel), Tatiana Giannone (Referente nazionale del settore beni confiscati e università dell’associazione Libera), Alessia Lobosco (Dirigente scolastico), Stefania Manetti (Presidente associazione culturale pediatri), Giusy Muzzopappa (Responsabile comunicazione Pianoterra Onlus), Paola Nicolini (Docente Psicologia dell’Educazione, Università di Macerata), Giovanni Petrone (Presidente Casa del Contemporaneo – Centro di Produzione Teatrale infanzia e giovani), Claudia Pratelli (Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro), Paolo Siani (Direttore UOC Pediatria Ospedale Santobono, Napoli), Patrizia Siani (Consigliera Gruppo nazionale Nidi e Infanzia), Alessandro Telloni (Vicepresidente Cooperativa Sociale Antropos), Elisabetta Vaccarella (Consigliera comunale Bari, PD)

▶ Appunti per Roma

Coordinano: Andrea Alemanni, Nella Converti

Partecipano, tra gli altri: Tiziana Biolghini, Raffaele Biondo, Gianluca Bogino, Patrizia Campagna, Simone Cardellini, Paola Cavalieri, Massimo De Simoni, Francesca Del Bello, Rosa Ferraro, Fabrizio Grant, Maria Teresa Maccarrone, Gianluca Mariano, Susanna Mazzà, Nasty Habdank, Thomas Osborn, Giammarco Palmieri, Claudia Pappatà, Federica Serratore, Matteo Zocchi

SABATO 20 LUGLIO

Ore 18

▶ Le politiche territoriali contro la desertificazione culturale: l’errore dell’autonomia differenziata

Coordina: Maurizio Roi

Partecipano, tra gli altri: Gino Auriuso (FedIart), Giovanna Barni (Culturmedia), Luca Blasi, Alessandra Bonifazi (Presidente Acli Latina),Gabriella Corsaro (Consigliera – Presidente Commissione Cultura Parma), Luca Fornari, Miguel Gotor, Cinzia Guido, Alessandro Leon (Economista della cultura), Veronica Olmi (Teatro Verde di Roma), Roberto Pagano (Direttore della testata Lazio Sociale), Gian Paolo Piccini (Coop Società Creativa), Pietro Taraborrelli (Coop HIBOU), Vito Scalisi (Presidente ARCI Roma)

▶ Per il cinema italiano

Partecipano, tra gli altri: Pedro Armocida (Critico cinematografico), Corrado Azzollini (Confartigianato Cinema), Domenico Chiarello (Avvocato), Michele Conforti, Lorenzo D’Amico de Carvalho (100Autori), Enzo De Camillis (Autore), Domenico Fortunato (RAAI), Manuele Ilari (UCEI Sale cinematografiche), Alessandra Lateana (Associazione Agenti Spettacolo), Andrette Lo Conte (Cna Cinema), Cinzia Masotina (Sviluppo progetti e distributore), Tonino Moscatt (Produttore), Giuseppe Piccioni (Regista), Federico Pommier (Associazione Festival Italiani di Cinema), Francesco Siciliano (Attore e Produttore), Thomas Trabacchi (UNITA), Francesco Virga (Presidente Doc.it), Giorgia Vitale (Agenti Spettacolo Associati)

▶ Difendere e programmare la ricerca pubblica

Coordina: Roberto Tesei

Introduce: Giuseppe Mattioli

Partecipano, tra gli altri: Mario Ammendola (UIL RUA), Claudio Argentini (USB Ricerca), Attilio Bombardieri (UIL RUA), Davide Clementi (ADI), Alfredo D’Attorre (Responsabile Università PD), Fabio Di Felice (GILDA UNAMS), Pino Di Lullo (FLC CGIL), Emiliano Di Luzio (Anief Ricerca), Nicola Fantini (CNR), Raffaella Galasso (CISL Ricerca), Maria Giovanna Landi (GILDA UNAMS), Antonio Sanguineti (Coordinamento Precari CNR), Eleuterio Spiriti (GILDA UNAMS)

▶ Matteotti vive

Coordina e introduce: Alberto Melarangelo

Partecipano, tra gli altri: Alberto Aghemo (Fondazione Matteotti), Daniele Borioli (Istituto Storico per la Resistenza), Giampiero Buonomo (Storico), Anna Rosa Cianci (Insegnante), Diego Crivellari (Studioso), Giampaolo D’Andrea (Istituto Sturzo), Massimo De Simoni (Giornalista), Francesco Giasi (Fondazione Gramsci), Luigi Giorgi (Istituto Sturzo), Melissa Mongiardo (Associazione Berlinguer), Valerio Strinati (Storico), Lorenzo Teodonio (Archivio Tronti)

▶ Politiche pubbliche per i giovani

Coordina: Paolo Lattanzio

Partecipano, tra gli altri: Kevin Bernardini (Segretario Giovani Democratici Lazio), Mauro Berruto (Deputato Pd), Alessandra Bonifazi (Lazio Sociale), Natale Di Cola, (Segretario CGIL Roma e Lazio), Rosa Ferraro (Presidente Commissione Politiche Sociali, Municipio VII Roma), Gaia Fiorini (Esperta partecipazione giovanile), Roberto Forte (Associazione Treno della memoria), Lorenzo Giardinetti (Presidente Commissione Scuola, Politiche Giovanili e Progetti Speciali per la Comunità Educante, Municipio Roma VIII), Irene Marconi (Sindaca di Massa Marittima), Alberto Mochi (Vicepresidente Coop. Gustolibero), Davide Montanaro (Avvocato), Sara Montemaggi (Assessora Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Sport, Comune di Massa Marittima), Fabio Morgan (Direttore La Città Ideale), Francesco Sagone (Presidente Cooperativa Santi Pietro e Paolo), Giovanni Savino (Presidente Cooperativa Il Tappeto di Iqbal), Katia Scannavini (Vicesegretaria nazionale Action Aid Italia), Benedetta Squittieri (Assessora al bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale, Comune di Prato), Fabrizio Tamma (Youth worker, Kreact APS)

▶ Abitare, respirare, decidere: appunti per una città democratica

Coordina: Michele Grimaldi

Partecipano, tra gli altri: Margherita Ambrogetti Damiani, Paola Cavalieri, Simone d’Antonio, Francesca Del Bello, Chiara Gaiola, Maria Teresa Maccarrone, Romina Pili, Francesco Todisco, Gianluca Torelli

▶ No a chi spacca il Paese e la Costituzione

Partecipano, tra gli altri: Alberto Bellelli, Caterina Cerroni, Bibiana Chierchia, Vincenzo D’Arienzo, Roberto Deriu, Michele Fina, Giampiero Giulietti, Eva Lehner, Francesca Leoncini, Giuditta Pini, Samuele Resmini, Francesca Ruocco, Stefano Soriano, Simone Tosi

▶ Un’agenda democratica per il mondo in crisi

Coordina: Fausto Raciti

Partecipano, tra gli altri: Enzo Amendola, Andrea Baldini, Nicola Costantini, Francesco Cundari, Marco Follini, Yaryna Grusha, Eugenio Marino, Fabio Nicolucci, Tom Osborn, Marco Pacciotti, Paolo Quinto, Andrea Romano

