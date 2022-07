Tutto questo futuro – La nona festa di Left Wing

Roma, 21 – 23 luglio

Parco Nemorense – via Nemorense

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

Ore 18

▶ Una riforma per l’Università e la Ricerca

Coordina: Francesco Verducci. Partecipano, tra gli altri: Mario Ammendola, Gianfranco Bocchinfuso, Attilio Bombardieri, Maria Chiara Carrozza, Caterina Cerroni, Davide Clementi, Paolo Coen, Roberto Danovaro, Francesco De Simone, Luca Dell’Atti, Pino Di Lullo, Carlo Doglioni, Nicola Fantini, Raffaella Galasso, Paola Sonia Gennaro, Giuseppe Mattioli, Giuseppe Naglieri, Alessandro Pezzella, Francesco Pitirra, Piero Polidori, Elena Putti, Rosa Ruscitti, Tito Russo, Eleuterio Spiriti, Roberto Tesei, Mauro Tulli, Antonio Zoccoli, Antonio Zuorro, Maria Cristina Messa*.

*in attesa di conferma sulla base degli esiti della crisi di Governo

▶ Brasile 2022: ritorno al futuro?

Coordina: Fabio Porta. Partecipano, tra gli altri: Sergio Bassoli (Responsabile esteri Cgil), Alessandro Battisti (ex Senatore, Circolo Pd “Plinio Sarti” San Paolo), Simona Bottoni (ricercatrice, esperta in America Latina), Iara Bartira Da Silva (Segretaria Generale Associazione di Amicizia Italia-Brasile), Max De Tomassi (Conduttore radiofonico, esperto in musica e cultura brasiliana), Donato Di Santo (già Sottosegretario agli Affari Esteri, esperto in America Latina), Cinzia Del Rio (Responsabile esteri Uil), Ettore Finazzi Agrò (Professore di letteratura brasiliana Università “La Sapienza”), Patrizio Greco (Consulente aziendale delle camere di commercio italo-brasiliane), Rosario Grenci (Segretario Circolo Pd “David Sassoli” Buenos Aires), Fausto Longo (deputato eletto in America Meridionale), Roberto Lovari (conduttore radiofonico, esperto in America Latina), Michele Malerba (dirigente sindacale ed esperto in politiche del lavoro), Eugenio Marino (Vice responsabile organizzazione del Pd), Gislaine Marins (docente ed operatore sociale, comunità brasiliana in Italia), Gina Marquez (giornalista, corrispondente in Italia della rivista brasiliana “Comunità italiana”), Manlio Marucci (sociologo, docente Università Lumsa), Francesco Orofino (Vice Presidente Associazione di Amicizia Italia-Brasile), Roberto Panzarani (Professore Universitario Luiss ed esperto in relazioni italo-brasiliane), Giuseppe Petrucci (sociologo ed esperto in America Latina), Maurizio Roi (Politico, intellettuale e filosofo), Tommaso Rondinelli (pensionato, Circolo Pd Fortaleza), Antonella Roscilli (Scrittrice ed esperta in cultura e letteratura brasiliana), Luís Elói Stein (Professore di lingua portoghese presso Centro culturale brasiliano a Roma), Luciano Vecchi (Responsabile dipartimento italiani nel mondo del Pd), Andrea Vicini (economista).

▶ Italia a un Giga: infrastrutture e connettività

Coordina: Federica Meta. Partecipano, tra gli altri: Sabina Strazzullo (Tim), Roberto Basso (Wind Tre), Paolo Pinzoni (Vodafone), Elena Cerchi (Fastweb), Alessandro Verrazzani (Eolo), Michele Rillo (Iliad), Andrea Falessi (Open Fiber), Michelangelo Suigo (Inwitt), Luca Baldin (Smart Building), Antonello Giacomelli (AGCOM), Marco Bellezza (Infratel), Federico Martinoli, Assuntela Messina (sottosegretaria MITD), Antonio Nicita, Tommaso Nannicini, Mirella Liuzzi, Conclude: Enza Bruno Bossio.

▶ Lirica patrimonio culturale italiano: dall’indagine parlamentare alla legge delega per la riforma dello spettacolo

Coordina: Maurizio Roi. Partecipano, tra gli altri: Roberto Abbondanza (Assolirica), Sabina Di Marco (SLC-CGIL), Andrea Fasano (Giornalista), Carlo Fontana (AGIS), Francesco Giambrone (ANFOLS), Enrico Graziano, Sabino Le Noci, Andre Morelli (Danza Error System), Anna Meo (Opera Europa), Gianluigi Pezzini (CISL), Gian Paolo Piccini (Coop Società Creativa), Francesco Pollice (AIAM), Enrico Sciarra (FIALS), Franco Silvestri (ARIACS), Rosa Maria Di Giorgi (Deputata, VII Commissione Camera); Riccardo Nencini (Senatore, Pres. VII Commissione Senato); Michele Nitti (Deputato, VII Commissione Camera); Lucia Bendia (Artista); Michele Dall’Ongaro (Sovrintendente S.Cecilia); Roberto Giovanardi (Pres. Commissione Speciale Danza), Alessandra Untolini.

▶ Il Pd e gli altri: la transizione da chiudere

Coordina: Fausto Raciti. Partecipano, tra gli altri: Alessandro Alfieri, Chiara Braga, Giampiero Buttitta, Andrea Casu, Stefano Ceccanti, Diego Crivellari, Francesca Del Bello, Paolo Lattanzio, Claudio Mancini, Massimiliano Manfredi, Alessandro Mauriello, Nicola Pellicani, Marco Pietrisanti, Andrea Romano, Anna Rossomando, Franco Vittoria.

▶ Dal congedo agli asili, dai contratti alla demografia: non siamo un paese per bimbi

Coordina: Giuditta Pini. Partecipano, tra gli altri: Rita Borioni, Andrea Cuccello (segr confederale Cisl), Elena Gentile, Chiara Gribaudo, Maria Teresa Maccarrone, Marianna Madia, Sonia Ostrica (resp coord nazionale pari opportunità Uil), Giordana Pallone (coordinamento stato sociale Cgil).

▶ L’agricoltura fa squadra: lavoro, ruralità, futuro

Coordina: Emiliano Minnucci (consigliere Regione Lazio). Partecipano, tra gli altri: Mino Taricco (Senatore-Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare), Enrica Onorati (Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; Pari Opportunità), David Granieri (Presidente Coldiretti Lazio), Marco Barbetta (CIA Studi e Analisi economico-legislative), Stefano Tiozzo (Presidente CIA Roma), Massimo Biagetti (CIA Roma), Andrea Virgili (ConfAgricoltura Lazio), Giampaolo Buonfiglio (Presidente AGCI AGRITAL), Nicola Tavoletta (Presidente ACLI Terra), Guido Milana ( Già parlamentare europeo, relatore della strategia “farm to fork” del comitato delle regioni ) Italo Pulcini (CIA Roma), Erica Antonelli (Assessora Fiumicino), Pietro Di Domenico (Unione Associazioni agricole nei Parchi), Claudio Caramadre (Imprenditore agricolo), Giuseppe Castellucci (Esperto tecnologico), Fabio Zorzi (consigliere comunale di Fiumicino), Luciano Agostini (Parlamentare XVII Legislatura).

▶ Per una nuova politica sulle droghe e le dipendenze

Coordina: Nella Converti (presidente Commissione Politiche sociali e della Salute Roma Capitale). Partecipano, tra gli altri: Michela Cicculli (consigliera Sinistra Civica Ecologista), Tiziana Biolghini (consigliera Roma Futura), Francesca Danese (Forum del terzo settore ), Sandro Libianchi (Co.N.O.S.C.I.), Claudio Cippitelli (Forum droghe), Patrizia Saraceno (CeIS/ACTA), Alessio Guidotti (ItanPud), Massimo Farinella (Radicali Roma), Giancarlo Rodoquino (Villa Maraini), Natale Di Cola (CGIL), Francesca Coscarella (CISL), Luca Trapanese (assessore Welfare Comune di Napoli), Roberta Toschi (presidente Commissione Politiche sociali e della Salute Comune di Bologna), Caterina Pozzi (Coop. Open Group Bologna e vicepresidente nazionale CNCA), Stefano Regio (CNCA Lazio), Paola Cavalieri (presidente Commissione Politiche sociali III Municipio). Conclude: Luca Rizzo Nervo (deputato PD e assessore welfare Comune di Bologna).

▶ Le sfide della scuola

Coordina: Irene Manzi. Partecipano, tra gli altri: Riccardo Bernardi, Rino Di Meglio, Valeria Fedeli, Carla Fermariello, Paola Ilari, Gianluca Mariano, Marcello Pacifico, Claudia Pratelli, Alessandro Rapezzi, Mattia Santarelli, Giuseppe Taiti, Pino Turi, Attilio Varengo.

VENERDÌ 22 LUGLIO

Ore 18

▶ Rai, ora o mai più

Coordina: Francesco Verducci. Partecipano, tra gli altri: Maria Pia Ammirati, Stefano Balassone, Mussi Bollini, Rita Borioni, Serena Bortone, Francesca Bria, Stefano Coletta, Gianluca De Matteis Tortora, Tommaso Giuntella, Giuliano Fiorini Rosa, Carlo Fontana, Riccardo Laganà, Daniele Macheda, Stefano Marroni, Claudia Mazzola, Andrea Montanari, Roberto Natale, Giuseppina Paterniti, Simona Sala, Roberta Serdoz, Andrea Vianello, Nicola Zaccardi, Maria Cristina Zoppa.

▶ Italia creativa: una proposta di legge per lo sviluppo delle imprese culturali e creative

Coordina: Maurizio Roi.Partecipano, tra gli altri: Alessandra Untolini, Gino Auriuso (FEDITART), Domenico Barbuto (AGIS); Flavia Barca, Giovanna Barni (Coopculture), Claudio Borgognoni, Rita Borioni, Fulvio De Rosa (Assomusica), Fabio Dell’Aversana (SIEDAS), Sabina Di Marco (SCL-CGIL), Davide Fabbri, Alessandro Leon (Economista), Massimo Maisto (ARCI), Manuela Martignagni (LMCG), Francesco Bolo Rossini (UNITA), Francesca Martinelli (Fondazione Studi DOC), Elina Pellegrini (Project manager culturale), Alessandro Pintucci (CIA), Jambo Praticò (LMCG), Federico Rasetti (KeepON), Giordano Sangiorgi (MEI), Luca Zanotti (LMCG), Simona Ercolani (Stand by me), Marta Leonori, Guglielmo Ferro.

▶ Oltre il pregiudizio: cittadinanza e integrazione

Coordina: Fausto Raciti. Partecipano, tra gli altri: Diego Crivellari, Sibi Mani Kumaramangalam, Renata Polverini, Geri Ballo, Omar Neffati, Maria Jose Evora (Segreteria Pd Municipio XI, Assocciazione donne Capo Verde), Amin Nour & Luca Neves (Associazione Black Italians), Teresa Puthoor (Consigliera Municipio XII), Edmond Godo (Associazione della comunità albanese, Besa), Darif Aziz (ex consigliere aggiunto Comune di Roma), Ashoka Ponnamperuma (Associazione Srilankesi), Giovanni Bruno.

▶ Errori giudiziari e abuso delle misure cautelari: molti innocenti in carcere prima della sentenza

Coordina: Giovanni Maria Jacobazzi (Il Dubbio). Partecipano, tra gli altri: Enrico Costa (deputato), Umberto Boccolo (Nessuno Tocchi Caino), Giampaolo Catanzariti (Osservatorio Carceri), Luca Cassiani, Benedetto Lattanzi (fondatore di errorigiudiziari.com), Maurizio Turco (segretario Partito Radicale), Stefano Esposito, Nicola Pepe (avvocato), Luigi Guerrieri (avvocato), Francesco Del Grosso (avvocato), Marco Zampino (avvocato), Stefano Mazzitelli (dirigente d’azienda). Conclude: Enza Bruno Bossio (deputata Pd).

▶ Il Lazio che lavora e che produce

Coordina: Emiliano Minnucci (consigliere Regione Lazio). Partecipano, tra gli altri: Paolo Orneli (Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazione – Regione Lazio), Claudio Di Berardino (Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale – Regione Lazio), Michele Azzola (Segretario generale Cgil di Roma e del Lazio), Alberto Civica (Segretario generale Uil Roma e del Lazio), Enrico Coppotelli (Segretario Generale CISL Lazio), Francesco De Angelis (Presidente del Consorzio industriale del Lazio), Giuseppe Giordano (Confapi), Veronica Mozzi (Consorzio industriale Formello), Patrizio Loffarelli (LazioTir), Maurizio Apicella (Capitale Lavoro), Mario Gentiluomo (Confcommercio), Erino Colombi (CNA Lazio), Armando Valiani (Segretario UGL Lazio), Tommaso Tanzilli (Federalberghi Lazio), Giorgio Asquini (Confimea Sanità), Sergio Bonetti (esperto di politiche attive del lavoro), Mauro Mannocchi (Assoartigiani), Gianmarco Carnovale (Presidente Roma Startup), Lorenzo Marinoni (Delegato del Sindaco alle politiche giovanili di Roma Capitale), Roberta Longhi (Atp), Angelo Artale (FINCO), Valeria Giaccari (Presidente Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Roma, Co-founder Orienta SpA, Coordinatrice Progetto STEAMiamoci per il Lazio), Giuseppe Castellucci (Esperto tecnologico), Marco Rossi (Professore ordinario di Nanotecnologie e nuovi percorsi formativi e delegato della Sapienza Università di Roma ai dottorati industriali), Flavio Cognigni (Dottorato alla Sapienza Università di Roma e Carl Zeiss SpA, CEO di Earthfront Srl), Violetta Scipinotti (Vicepresidente Federconsumatori Lazio), Mauro Iengo (Legacoop Lazio), Francesco Spena Barretta (Segretario Generale Confepi e presidente Federazione Professioni Confimea), David Sabatucci (Delegato imprese estere elettromedicali ospedalieri).

▶ Chi ha paura del salario minimo? Lavorare meglio, lavorare tutti

Coordina: Massimo De Simoni. Partecipano, tra gli altri: Peppe Provenzano, Tommaso Nannicini, Andrea Borghesi (Segretario Generale NIdiL Cgil), Tiziana Bocchi (Segretaria Confederale Uil), Giulio Romani (Segreteria confederale Cisl), Michele Faioli (CNEL), Valentina Restaino (MGA), Eugenio Delfino, Giordano Bozzanca (presidente associazione InOltre), Laura Sparavigna, Natale Di Cola, Ugo Gallo, Roberto Pagano (giornalista direttore di Lazio Sociale), Giulia Sforziello, Paolo Quinto, Elena Gentile, Luana Evangelista. Conclude: Chiara Gribaudo.

▶ La logistica, nel futuro del tempo

Coordina: Vincenzo D’Arienzo (senatore PD, VIII Commissione Senato della Repubblica). Partecipano, tra gli altri: Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) Marcello Di Caterina (vicepresidente ALIS), Matteo Gasparato (presidente UIR-Unione Interporti Riuniti), Oliviero Giannotti (segretario generale Assoporti), Marcello Mariani (segretario generale UIR-Unione Interporti Riuniti), Luca Sisto (direttore generale Confitarma), Gianpiero Strisciuglio (amministratore delegato Mercitalia Logistics), Gianluca Amati (presidente Amati Group), Michele Autuori (partner Studio legale Watson Farley & Williams), Mario Canitano (responsabile Rail Service AscoService), Giuseppe Cirielli (sales account Gi Group), Salvatore Cortesini (amministratore delegato Kairos Rainbow), Francesca Fiorini (Studio legale Fiorini / Intermodal Trasporti).

▶ Diritti esigibili: Dal diritto all’abitare all’accesso alla salute dei fragili

Coordina: Nella Converti (presidente Commissione Politiche sociali e della Salute Roma Capitale). Partecipano, tra gli altri: Roberta Toschi (presidente Commissione politiche sociali e della salute del Comune di Bologna), Tatiana Sofia (assistente sociale), Paolo Ciani (consigliere demos), Alessandro Luparelli (consigliere Sce), Yuri Trombetti (presidente Commissione casa), Francesco Portoghese (A buon diritto), Ilaria Manti (nonna Roma), Guido Lanciano (Unione inquilini), Antonio Mumolo (presidente nazionale Avvocati di Strada), Claudia Sforza (CIR), Angelo Fascetti (Asia Usb), Enrico Puccini (esperto di politiche abitative), Giulia Perin (ASGI). Conclude: Luca Rizzo Nervo (deputato e assessore alle politiche sociali di Bologna).

▶ Ogni vita un mondo intero

Coordina: Giuditta Pini. Partecipano, tra gli altri: Daniele Viotti, Maria Teresa Maccarrone, Antonio Rubino, Stefano Cavini e alcuni rappresentanti di Ong tra cui Sea-Watch, Open Arms, Mediterranea Saving Humans e AOI.

▶ Oltre Suburra: il ruolo di enti locali e associazioni nel contrasto alla criminalità organizzata a Roma

Coordina: Rosa Ferraro. Partecipano, tra gli altri: Alessandro Pillitu, Carmen Vogani, Danilo Chirico, Enzo Ciconte, Tiziana Ronzio, Nastassja Habdank, Arcangela Galluzzo, Fabrizio Grant.

SABATO 23 LUGLIO

Ore 18

▶ Riaccendiamo il cinema italiano

Coordina: Francesco Verducci. Partecipano, tra gli altri: Alberto Anile, Pedro Armocida, Rita Borioni, Marco Luca Cattaneo, Maria Luisa Celani, Michele Conforti, Gianluca Curti, Adele Dell’Erario, Antonello Faretta, Agnese Fontana, Davide Fontana, Emanuele Ilari, Francesco Lattarulo, Umberto Marroni, Francesco Martinotti, Francesca Morpurgo, Vincenzo Mosca, Tonino Moscatt, Claudia Pampinella, Mario Perchiazzi, Giuseppe Piccioni, Federico Pommier, Alessandro Rossetti, Sabina Russillo, Giovanni Saulini, Stefano Scherini, Maurizio Sciarra, Luciano Sovena, Thomas Trabacchi, Riccardo Tozzi, Marco Visalberghi, Ginella Vocca.

▶ Colta, democratica e popolare: una politica per la cultura

Coordina: Maurizio Roi. Partecipano, tra gli altri: Matteo Orfini, Francesco Bolo Rossini (UNITA), Rita Borioni, Claudio Borgognoni, Elisabetta Bruscolini, Michele Conforti, Sabina Di Marco (SLC-CGIL), Eugenio Delfino, Fabio Febo, Francesca Martinelli (Fondazione Centro Studi DOC), Alberto Melarangelo (Presidente Consiglio comunale di Teramo), Andrea Montanari (Rai Radio 3), Jambo Praticò (LMCG), Fabrizia Sacchi (UNITA), Stefano Scherini (UNITA), Maurizio Sciarra, Carlo Testini (ARCI), Rosa Maria Villani (Storica dell’arte), Paolo Coen (Professore associato UniTeramo), Linda Di Pietro (Direttrice artistica – Lo Stato dei Luoghi), Fabrizio Casamento, Alessandra Untolini.

▶ L’Ucraina in Europa: perché sì

Coordina: Fausto Raciti (deputato). Partecipano, tra gli altri: Francesco Cundari (giornalista e scrittore), Stefano Cappellini (giornalista), Yaryna Grusha Possamai (scrittrice e traduttrice), Simone Attilio Bellezza (professore di Storia contemporanea – Università Federico II di Napoli), Michele Chiaruzzi (diplomatico e professore relazioni internazionali Università di Bologna), Marta Grande (deputata), Filippo Sensi (deputato), Massimo Ungaro (deputato), Valentino Valentini (deputato), Riccardo Magi (deputato), Alessio Ceci.

▶ Complotti e suprematismi, una politica dell’odio

Coordina: Giuditta Pini. Partecipano, tra gli altri: Davide Maria De Luca, Valerio Renzi, Luca Mariani, Antonio Nicita, Paola Guarino, Tito Vagni, Flavio Arzarello, Diego Crivellari, Marco Monterosso, Stefano Novelli, Milena Santerini, Michele Grimaldi, Roberto Tesei, Daniele Viotti.

▶ Più che cervelli: italiane ed italiani fuori dai confini e diritti di cittadinanza

Coordina: Angela Schirò (deputata Pd Rip. Europa). Partecipano, tra gli altri: Fabio Porta (senatore Pd Rip. America Latina), Luciano Vecchi (Responsabile PD Mondo), Norberto Lombardi (Cgie), Angelo Luongo (Uil Scuola), Daniela Magotti (Cgie), Stefania Schipani (Vice Presidente UNAIE), (Inca-Cgil), Eugenio Marino (Vice Responsabile organizzazione del PD).

▶ Redistribuzione = emancipazione. Solidarietà tra generazioni: perché patrimoniale vuol dire emancipazione giovanile

Coordina: Chiara Gribaudo. Partecipano, tra gli altri: Laura Sparavigna (consigliera comunale Firenze), Pietro Galeone (consigliere economico Ministro del Lavoro) Elena Granaglia (Forum Disuguaglianze Diversità), Fabio Teresi (Presidente V Circoscrizione Palermo) e rappresentanti delle associazioni giovanili.

▶ L’Italia che cambia con le infrastrutture sostenibili e il PNRR

Coordina: Vincenzo D’Arienzo. Partecipano, tra gli altri: Claudia Abatecola, Giorgia Businaro, Antonio Caroselli, Roberto Deriu, Luigi Guglielmelli, Angelo Procaccini, Giovanni Rubini, Antonio Rubino, Gabriele Tonicchi.

▶ Prossimità e comunità per una nuova medicina territoriale. Dal PNRR al DM 77: idee e pratiche virtuose

Coordina: Luca Rizzo Nervo. Partecipano, tra gli altri: Emanuele Ciotti (Direttore Sanitario AUSL Ferrara e presidente di CARD Emilia Romagna), Beatrice Lorenzin (deputata PD, già Ministra della Salute), Roberta Toschi (Presidente Commissione Sanità e Sociale del Comune di Bologna), Giancarlo Lucchi (ordine professioni sanitarie non infermieristiche), Barbara Mangiacavalli (Presidente Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche), Anselmo Campagna (Coordinatore commissione Salute Conferenza delle Regioni), Alessandra Matranga (Direttrice Generale Asl4 Roma), Alessio D’Amato (Assessore Salute Regione Lazio), Emiliano Minnucci (consigliere Regionale Lazio, Commissione Sanità), Federico Conte (Presidente Ordine Psicologi Lazio), Diana De Marchi (consigliera comunale Milano), Elena Gentile.

▶ Verso una transizione ecologica, economica e sociale

Coordina: Margherita Ambrogetti Damiani. Partecipano, tra gli altri: Alessia Rotta (presidente Commissione ambiente Camera dei deputati), Emiliano Fossi (sindaco Campi Bisenzio), Daniele Fortini (presidente Reti Ambiente), Caterina Cerroni (Giovani Democratici), Luigi Di Marco (ASviS), Andrea Baldini (economista), Romano Ugolini (Ambiente e salute società benefit), Paolo Quinto, Carolina Casalnuovo.

▶ Ricuci lungo i bordi – lo sviluppo di Roma nel Lazio e come Capitale

Assemblea su Roma

COME ARRIVARE

Il Parco Virgiliano (o Nemorense) si trova a Roma, nel quartiere Trieste.

Vi si accede da via Nemorense, via Lago di Lesina o via Panaro.

DALLA STAZIONE TERMINI:

– Metro, linea B1 direzione JONIO, scendere alla fermata S.AGNESE/ANNIBALIANO.

– Autobus, linea 92, scendere alla fermata NEMORENSE/VERBANO (13 fermate)