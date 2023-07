È online un nuovo progetto targato Left Wing a cura di Giuditta Pini, che nei giorni successivi alle alluvioni in Romagna è andata in giro per i comuni colpiti con un piccolo registratore portatile.

Da questa esperienza è nato un podcast, “La Fiumana”, che riporta le voci e le esperienze di chi ha vissuto e vive in quei luoghi sconvolti dalla furia dell’acqua e del fango.

Sono sette puntate, le trovate su tutte le piattaforme.

