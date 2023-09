10 – Decima Festa di Left Wing

Roma, 7 e 8 settembre

Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 18

▶ Se la cultura costa troppo

Coordina: Rita Borioni. Partecipano, tra gli altri: Erica Battaglia (Presidente Comm. Consiliare Cultura Roma Capitale), Irene Berlingò (Archeologa), Claudio Borgognoni (Archeologo), Umberto Carretti, (SLC-CGIL), Elisa Cella (Funzionaria Parco del Colosseo), Valentina Di Stefano (Coord. Nazionale Cisl-Fp Cultura), Mariasole Friche Garacci (AGTA -Associazione Guide Turistiche Abilitate), Alessandro Garrisi (ANA- Ass. Naz. Archeologi), Alberto Melarangelo (Presidente del Consiglio comunale di Teramo), Alessandro Pintucci (Archeologo, Direttivo CIA), Livia Potolicchio (Segreteria Reg. FP-CGIL Roma e Lazio), Fabrizio Salini (Operatore culturale), Carlo Testini (ARCI Nazionale).

▶ Cultura e creatività: opportunità di sviluppo per l’Italia

Coordina: Maurizio Roi. Partecipano, tra gli altri: Roberto Abbondanza (Assolirica), Gino Auriuso (FeditArt), Giovanna Barni (Culturmedia- Lega Coop), Emanuele Bevilacqua (Rete Doc), Andrea Bonacini (Coop Mezzoforte), Roberto Calari, Michela Cipolla (Cooltura), Umberto Croppi (Federculture), Giorgia De Santis (Cooltura), Marco D’Isanto (Consulente di istituzioni culturali, ETS e ICC), Fabio Dell’Aversana (SIEDAS), Alessandro Leon (Economista della cultura), Daniele Lo Iudice (Studio legale E-Lex), Tonino Moscatt (Wellsee), Elina Pellegrini (Project manager), Gian Paolo Piccini (Coop Società Creativa), Tommaso Piotta (Autore e Editore), Raniero Pizza (Monk Roma), Giovambattista Jambo Praticò (La Musica che Gira), Federica Rotondi (OMT Eventi), Fabio Scurpa (SLC-CGIL), Pietro Taraborrelli (Coop HIBOU), Tiziana Tentoni (Organizzatrice musicale), Alessandra Untolini (Left Wing), Barbara Vargiu (Le Ragazze Terribili Soc. Coop.).

▶ Una politica per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

Coordina: Michele Nitti (direttore d’orchestra, già deputato). Partecipano, tra gli altri: Fulvio Artiano (ex Vicepresidente CNAM), Carla Bianchi (responsabile della contrattazione negli istituti Afam Roma, FLC CGIL), Giuseppe Bruno (Direttore Conservatorio di La Spezia), Giovanna Cassese (Presidente CNAM), Lucia Cajola Chiappetta (Presidente Accademia Nazionale di Danza), Leonella Grasso Caprioli (Presidente di RAMI, associazione per la ricerca artistica e musicale in Italia), Antonio Caroccia (Presidente ANDA Associazione Docenti Afam), Andrea Castagna (Conservatorio di Milano, Professore), Marco Ciammacco (Federazione Uil Scuola. Rua Responsabile nazionale Dipartimento Afam), Rosa Maria Di Giorgi (Presidente ISIA e Conservatorio di Firenze), Fabrizio Dorsi (Conservatorio di Milano, Professore, già Direttore Conservatorio di Piacenza), Giacomo Fornari (Direttore Conservatorio di Bolzano), Francesco Fumelli (Presidente della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori ISIA), Giancarlo Iacomini (Sindacato ABC), Silvio Incredulo (coordinatore sindacato SIPA – Studenti insieme per l’arte), Antonio Ligios (Musicologo, già presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica), Dora Liguori (Segretario generale Unione artisti UNAMS), Teodora Pezzano (Associato di pedagogia generale e filosofia dell’educazione, Università della Calabria), Giovanni Pucciarmati (Direttore Conservatorio di Firenze), Lavinia Seitz (vicecoordinatrice sindacato SIPA – studenti insieme per l’arte), Salvatore Sfrecola (Consiglio Superiore dei beni Culturali e del Paesaggio e Presidente Ass. Naz. Giuristi di Amministrazione), Giuseppe Soriero (Presidente della Conferenza nazionale dei Presidenti delle Accademie statali italiane), Antonio Taormina (Analista culturale, Università di Bologna), Antonio Viscomi (Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Catanzaro).

▶ Scuola priorità

Coordina: Irene Manzi (Responsabile Scuola Pd). Partecipano, tra gli altri: Ivana Barbacci (Cisl Scuola), Doriano Bizzarri (Associazione ‘Fare Sapere’), Bianca Chiesa (Unione degli Studenti), Valentina Chinnici (Cidi), Giuseppe D’Aprile (Uil Scuola), Anna D’Auria (Mce), Luca Fantò (Responsabile Scuola Psi), Marco Greco (Federazione degli Studenti), Paola Ilari, Marcello Pacifico (Anief), Alice Pettinari (Rete studenti medi), Romina Pili (Delega Scuola Comune Elini), Alessandro Rapezzi (Cgil Scuola), Giuseppe Taiti (Snals).

▶ Per l’università e il diritto allo studio

Coordina: Francesco Verducci. Partecipano, tra gli altri: Giovanni Bocchinfuso (Rete 29 Aprile), Attilio Bombardieri (Uil Rua), Caterina Cerroni (Giovani democratici), Alessia Conti (Cnsu), Alfredo D’Attorre (Resp. Università Pd), Francesco De Simone (Cisl Università), Fulvio Esposito (Esperto politiche universitarie), Rosa Fioravante (Adi), Sonia Paola Gennaro (Cnu), Giovanni Grant (Primavera degli Studenti), Stefano Lazzarini (Anief Università), Virginia Mancarella (Link), Giovanni Merlino (Arted), Alessandro Pezzella (Cun), Camilla Piredda (Udu), Leone Piva (Sinistra universitaria), Paolo Romano (Consigliere regionale Lombardia), Tito Russo (Flc Cgil), Eleuterio Spiriti (Fgu), Fabrizio Stocchi (Flc Cgil), Mauro Tulli (Cun), Mattia Zunino (Ricercatore).

▶ Droghe e consumi nelle città: oltre l’approccio securitario / Parliamo di carcere

Coordinano: Luca Rizzo Nervo / Stefano Vanzini

Partecipano, tra gli altri: Stefano Anastasia (Garante dei detenuti del Lazio e portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà), Tiziana Biolghini (Consigliera comunale di Roma Capitale), Valentina Calderone (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma), Alessandro Capriccioli (Segretario di Radicali Roma), Paola Cavalieri, Daniela Lourdes Falanga (Segreteria nazionale Arcigay), Rosa Ferraro (Segreteria PD Roma), Sandro Libanchi (Medico, Presidente Co.N.O.S.C.I.), Anna Claudia Petrillo (Parliamo di carcere), Fabiana Pierbattista (Esperta giuridica), Giuditta Pini (Direzione nazionale PD), Alessandra Rossi (Differenza Lesbica), Rachele Scarpa (Deputata PD).

▶ Scenari globali, problemi locali: quali sfide per l’Italia nel nuovo contesto internazionale

Coordina: Fabio Porta. Introduce: Tiberio Graziani (Direttore di “Vision & Global Trends). Partecipano, tra gli altri: Aldo Aledda (Coordinatore “Comitato 11 ottobre”), Giovanni Bellissima (Presidente “Progetto Sud”), Laura Boldrini (Deputata PD), Francesco Cundari (Giornalista), Massimo Di Pietro (Ufficio internazionale UIL), Gianni Lattanzio (Segretario Generale ICPE), Angelo Luongo (UIL scuola), Andrea Malpassi (Ufficio internazionale CGIL), Eugenio Marino (Ufficio esteri PD), Daniela Marrani (Docente di diritto internazionale, Università di Salerno), Federico Massone (Dirigente aziendale), Antonio Nicita (Parlamentare), Franco Patrignani (Sociologo e sindacalista CISL), Giuseppe Petrucci (Sociologo e scrittore), Lia Quartapelle (Deputata PD), Felice Spingola (Esperto in cooperazione internazionale).

▶ L’infanzia al centro della politica

Coordina: Paolo Lattanzio (Manager Terzo Settore, già deputato). Partecipano, tra gli altri: Laura Baldassarre (Responsabile advocacy istituzionale UNICEF Italia), Ernesto Caffo (Presidente Telefono Azzurro), Giuseppe Delgrosso (Consigliere dell’ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia), Pasquale Ferrante (Vicepresidente vicario Legacoop Puglia e coordinamento Forum Terzo Settore Puglia), Paolo Ferrara (Direttore generale Terre des Hommes), Elena Gentile (Pediatra, già Assessore al welfare Regione Puglia), Antonella Inverno (Responsabile dati, ricerca e politiche Save the Children Italia), Antonia Labonia (Presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia), Stefania Manetti (Pediatra, Presidente Associazione Culturale Pediatri), Irene Manzi (Deputata e Responsabile nazionale scuola), Rodolfo Mesaroli (Direttore Scientifico CivicoZero Onlus), Fabrizio Minnella (Responsabile Comunicazione Con i Bambini), Paola Nicolini (Docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione Università di Macerata), Fabiola Palumbo (Consulente politiche giovanili e youth worker), Francesco Sagone (Vicepresidente Confcooperative Roma), Arianna Saulini (Coordinatrice Gruppo CRC), Katia Scannavini (Vice Segretaria Generale di ActionAid), Angelo Schillaci (Docente universitario), Paolo Siani (Pediatra ospedale Santobono – Coordinatore Tavolo Infanzia e Adolescenza del comune di Napoli), Giorgio Tamburlini (Pediatra, presidente centro per la salute del bambino Onlus), Fabrizio Tamma (sociologo e co- fondatore Kreact), Gemma Tuccillo (Magistrato di Cassazione in quiescenza e Consulente adozioni internazionali presso Presidenza del Consiglio).

▶ Province e citta metropolitane: ritorno al futuro?

Coordina: Emiliano Minnucci. Partecipano, tra gli altri: Mauro Alessandri (assessore Monterotondo), Fabio Ascenzi (autore del libro “Autonomia o Secessione?”), Sara Battisti (consigliera Regione Lazio), Manuela Benedetti (segretaria Federazione Pd Viterbo), Michela Califano (consigliera Regione Lazio), Manuela Chioccia (consigliera metropolitana), Mario Ciarla (capogruppo Pd Regione Lazio), Andrea Di Giacobbe (segretario Pd Federazione Rieti), Luca Fantini (segretario Federazione Pd Frosinone), Enzo Foschi (segretario Pd Roma), Andrea Giorgis (senatore Pd), Nicoletta Irato (consigliera metropolitana), Daniele Leodori (segretario regionale Pd Lazio), Bruno Manzi (Capo di Gabinetto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale), Rocco Maugliani (segretario Federazione Pd provincia di Roma), Cristina Michetelli (consigliera delegata bilancio e patrimonio di Città metropolitana), Roberto Morassut (deputato Pd), Gianpaolo Nardi (vicepresidente Anci Lazio), Gaetano Palombelli (direttore UPI Lazio), Dario Parrini (senatore Pd), Omar Sarubbo (segretario Federazione Pd Latina), Giulia Tempesta (DG Ali-Legautonomie Lazio, presidente Pd Roma e consigliera comunale di Roma Capitale), Fabio Teresi (Assemblea nazionale Pd), Daniele Torquati (presidente Municipio XV Roma Capitale), Massimiliano Valeriani (consigliere Regione Lazio).

▶ Inclusione sociale e lavoro: dalle politiche attive al salario minimo

Coordina: Luana Evangelista. Partecipano, tra gli altri: Chiara Appendino, Alberto Campailla, Susanna Camusso, Paola Cavalieri, Michela Cicculli, Anna Grazia Concilio, Eugenio Delfino, Andrea Dili, Marco Fichera, Marta Fiorillo, Stefano Iannaccone, Peppe Irace, Margarita La Parra, Chiara Mancini, Silvia Miglietta, Gianfranco Nappi, Nancy Palladino, Antonella Pepe, Emiliano Sbaraglia.

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 18

▶ Colta, democratica e popolare

Coordinano: Maurizio Roi e Rita Borioni. Partecipano, tra gli altri: Gino Auriuso (FeditArt), Irene Berlingò (Archeologa), Elisabetta Bruscolini (Operatrice culturale e Curatore), Paolo Coen (Docente UniTeramo- storico dell’arte), Gabriella Corsaro (Presidente Comm. Consiliare Cultura Parma), Francesco Cundari (Giornalista), Miguel Gotor (Assessore Cultura Roma Capitale), Nicola Mariuccini (Scrittore), Flavia Piccoli Nardelli (Presidente AICI), Rita Paris (Associazione Bianchi Bandinelli), Francesco Siciliano (Operatore della cultura), Alessandro Pintucci (Archeologo, Direttivo CIA), Raniero Pizza (Monk Roma), Federica Rotondi (OMT Eventi), Anna Sereni (Università Kore di Enna), Nicola Sinisi (Ex Assessore Cultura Com. Bologna), Vito Scalisi (ARCI, Roma), Michele Trimarchi (Economista della cultura), Barbara Vargiu (Le Ragazze Terribili Soc. Coop.).

▶ Dalla parte del cinema italiano

Introducono: Mario Perchiazzi (Rete Cinema Indipendente) e Marco Luca Cattaneo (Cna Cinema). Partecipano, tra gli altri: Tiziana Appetito (Promoter Cinema), Bebbe Attene (Produttore), Corrado Azzolini (Confartigianato Audiovisivo), Raffaele Buranelli (Raai – Attori), Umberto Carretti (Sindacalista), Domenico Chiarelli (Unita), Michele Conforti (Autore), Adele Dell’Erario (Doc.it), Massimo Falsetta (Autore / Produttore), Davide Fontana (Esercente), Francesco Gesualdi (Autore), Manuele Ilari (Esercente / Distributore), Amedeo Letizia (Cna Cinema), Umberto Marroni (Distributore), Maurizio Merli (Produttori indipendenti Ass. Itaca), Raffaele Pagnotta (Distributore / Esercente), Claudia Pampinella (Rete Cinema Indipendente), Giuseppe Piccioni (Regista), Federico Pommier (Festival Molise Cinema), Giovanni Saulini (Cna Cinema), Salvatore Scarico (Produttori indipendenti Ass. Itaca), Maurizio Sciarra (Regista), Francesco Siciliano (Produttore indipendente), Francesco Verducci (Parlamentare), Marco Visalberghi (Rete Cinema Indipendente).

▶ Le sfide della ricerca pubblica

Coordina: Roberto Tesei. Partecipano, tra gli altri: Mario Ammendola (Uil Rua), Emilio Campana (Cnr), Caterina Cerroni (Giovani Democratici), Roberto Danovaro (Accademia Europea delle Scienze), Alfredo D’Attorre (Resp. Naz. Università e Ricerca del Partito Democratico), Carlo Doglioni (Presidente Ingv), Nicola Fantini (Consigliere Cda Cnr), Raffaella Galasso (Cisl Ricerca), Rossella Lucà (Uil Cnr), Giuseppe Mattioli (Ricercatore Cnr), Roberto Papi (Anief Ricerca), Piero Polidori (Uil Rua), Flavia Sciolette (Precari Uniti Cnr), Eleuterio Spiriti (Gilda Unams), Fabrizio Stocchi (Flc Cgil), Francesco Verducci (Parlamentare), Antonio Zoccoli (Presidente Conper).

▶ A terra. Pratiche (e problemi) dell’accoglienza dei migranti in Italia

Coordina: Luca Rizzo Nervo. Partecipano, tra gli altri: Rossana Aceti (coordinatrice nazionale EuropAsilo), Papia Aktar (Arci), Francesco Camisotti (Cidas), Laura Cucinelli (CivicoZero), Luca De Simoni (Black Post), Annalisa Faccini (Asp Città di Bologna), Maria Teresa Maccarrone, Oussaifi Maurian (presidente nazionale Anolf Cisl), Fabiana Mucicco (Refugees Welcome), Gianfranco Schiavone (Asgi), Rita Vitale (A Buon Diritto).

▶ Santiago, Cile, 50 anni dopo: il dovere della memoria e lo stato della democrazia in America Latina

Coordina: Fabio Porta. Introducono: Rodrigo Diaz (Direttore Festival Latino-americano di Trieste) e Maria Rosaria Stabili (Università “La Sapienza” di Roma). Partecipano, tra gli altri: Giovanni Bellissima (Presidente “Progetto Sud”), Beppe Casucci (Ufficio immigrazione UIL), Francesca D’Ulisse (Responsabile America Latina PD), Rino Giuliani (Vice Segretario FIEI), Clara Iatosti (Giornalista Tv2000), Gianni Lattanzio (Segretario Generale ICPE), Angelo Luongo (UIL Scuola), Andrea Malpassi (Ufficio internazionale CGIL), Eugenio Marino (Ufficio esteri PD), Franco Patrignani (Sociologo e sindacalista), Giuseppe Petrucci (sociologo e scrittore), Rainero Sghembri (Direttore “puntocontinenti.it”), Giordano Vecchietti (Autore “Generazione desaparecida”).

▶ Per un’antimafia di prossimità

Coordina: Paolo Lattanzio (Manager Terzo Settore, già deputato). Partecipano, tra gli altri: Lucia Abbinante (Esperta in politiche giovanili e attivazione di comunità, già Direttrice ANG), Giovanna Barni (Presidente Culturmedia Lega Coop), Danilo Chirico (Giornalista e Presidente daSud), Enzo Ciconte (Docente di Storia delle mafie italiane Univerità Pavia), Gianpiero Cioffredi (Libera), Stefano D’Alfonso (Docente di Istituzioni di diritto pubblico e coordinatore Laboratorio su mafie e corruzione Università Federico II), Flavia Famà (Autrice del libro “I morti non parlano. La guerra infinita in Colombia”), Enrico Fontana (Consigliere d’amministrazione del Consorzio Libera Terra Mediterraneo), Tatiana Giannone (Referente nazionale settore nazionale beni confiscati), Nuccio Iovene (Presidente Fondazione Trame), Stefano Lamorgese (Giornalista), Marco Marcocci (Presidente Confcooperative Lazio e Roma), Emilio Miceli (Responsabile della legalità della Cgil nazionale), Toni Mira (Inviato ed editorialista), Don Francesco Preite (Presidente Salesiani per il sociale), Vincenza Rando (Senatrice – Comm. Cultura e Comm. Antimafia), Carmelo Rollo (Presidente Legacoop Puglia), Pierpaolo Romani (Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico), Giovanni Savino (Presidente Coop. Soc. Il tappeto di Iqbal), Antonio Viscomi (Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Catanzaro).

▶ Ripoliticizzare le città, contro la retorica del fare

Coordina: Michele Grimaldi. Introduce: Agostino Petrillo (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano).Partecipano, tra gli altri: Antonio Avillo (Rinascita Pomigliano – RIGENERA Campania), Luca Boccoli (Fondatore e Co-portavoce Nazionale giovani europeisti verdi), Luca Bosonetto (ARCI Torino, Presidente di DEWREC Aps), Marco Cazzorla (Consigliere comunale di Squinzano), Bibiana Chierchia (Consigliera comunale di Campobasso), Nella Converti (Consigliera comunale di Roma), Cecilia Del Re (Dottore di ricerca in diritto comparato presso l’Università di Firenze), Matteo Donisi (Consigliere comunale di Caserta), Lorenzo Fargnoli (Giornalista freelance), Michele Fina (Senatore della Repubblica), Michele Formisano (Or.S.A. Ferrovie), Rosa Fioravante (Segretaria nazionale ADI), Chiara Gaiola (Assessora di Settimo Torinese), Pasquale Granata (Direttore generale del Comune di Napoli), Luigi Guerrieri (Avvocato), Francesco Maselli (corrispondente in Italia de l’Opinion), Claudio Mastrangelo (Direzione nazionale PD), Alberto Melarangelo (Presidente del Consiglio comunale di Teramo), Daniele Nahum (Consigliere comunale di Milano), Valerio Papa (Consigliere comunale di Taranto), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica), Giuseppe Saccà (Consigliere comunale di Venezia), Pierluigi Smaldone (Consigliere comunale di Potenza), Stefano Soriano (Consigliere comunale di Vibo Valentia), Fabio Teresi (Presidente V Circoscrizione di Palermo), Mauro Usai (Sindaco di Iglesias).

▶ Forma è sostanza: il Partito Democratico e la sua struttura, tra analisi e prospettiva territoriale

Coordina: Leonardo Santoro. Partecipano, tra gli altri: Giovanni Amici, Sara Arco, Claudia Barbarano, Luca Burlando, Patrizia Campagna, Simone Cardellini, Rosa Ferraro, Thomas Osborn, Alessandro Pillitu, Fausto Raciti, Antonio Rubino, Angelo Schillaci, Franco Vittoria, Mattia Zunino.

▶ Cambiamenti climatici e catastrofi naturali: strategie di lungo respiro e scelte urgenti per la tutela dei cittadini e dei beni del territorio

Coordinano: Margherita Ambrogetti Damiani e Giuditta Pini. Partecipano, tra gli altri: Vincenzo D’Arienzo, Luigi Di Marco (membro segreteria generale ASviS), Stefania Di Vito (Legambiente), Giuditta Pini (Direzione nazionale PD), Paolo Quinto (PD Roma), Maurizio Roi, Lucia Tudini (dirigente di ricerca CREA politiche e bioeconomia).

▶ Come si valutano le leggi? Le politiche pubbliche e il loro impatto sulla società

Coordina: Francesco Pitirra. Partecipano, tra gli altri: Angela Stefania Bergantino (Ordinaria di Economia Applicata presso Università di Bari), Roberto Deriu (Consigliere regionale Sardegna), Stefano Deriu (Ricercatore presso Università di Macerata), Vincenzo Ferrante (Ordinario di Diritto del Lavoro presso Università Cattolica), Elsa Fornero (Economista, già Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali), Gianmarco Gometz (Ordinario di Filosofia del Diritto presso Università di Cagliari), Luigi Marattin (Associato di Economia Politica presso Università di Bologna, Deputato), Francesco Melis (Nidil CGIL Nazionale), Antonio Nicita (Parlamentare), Claudio Socci (Ordinario Politica Economica presso Università di Macerata).

▶ Il progetto Einstein Telescope: la ricerca come asset strategico

Coordina: Samuele Resmini. Partecipano, tra gli altri: Alessandro Cecchi Paone (divulgatore), Mario Calia (sindaco di Lula), Matteo Serra (divulgatore), Filippo Borgogno (comitato “Giovani fisici per Einstein Telescope in Italia”), Fulvio Ricci (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sapienza Università di Roma, Collaborazione scientifica Einstein Telescope).

▶ Dall’America all’Italia. Riconoscere il valore del lavoro degli artisti e il diritto al giusto compenso

Coordinano: Maurizio Roi e Alessandra Untolini. Partecipano, tra gli altri: Roberto Abbondanza (Assolirica), Luisa Baldinetti (SLC-CGIL), Marta Bianchi (AWI), Rachele Bonani (Licensync), Paolo Calabresi (Associazione UNITA), Angelisa Castronovo (Avvocato, specializzata in DA e prop. intellettuale), Domenico Chiarelli (Associazione UNITA), Michela Cipolla (Cooltura), Cesare D’Arco (Direttivo C.Re.S.Co.), Eugenio Delfino, Francesca Romana De Martini (Associazione UNITA), Giorgia De Santis (Cooltura), Sabina Di Marco (SLC-CGIL), Francesca Grossi (Grossi Maglioni), Eliana Guerra (Autrice e produttrice televisiva), Carmine La Pietra (Licensync), Vera Maglioni (Grossi Maglioni), Cinzia Mascoli (Artisti 7607), Ada Montellanico (Fed. Il Jazz Italiano), Elina Pellegrini (Project manager), Annalisa Pellino (AWI), Tommaso Piotta (Autore e Editore), Giovambattista Jambo Praticò (La Musica che Gira), Francesco Schlitzer (Consulente istituzionale), Giulio Stumpo (ACTA), Marco Trulli (ARCI).

