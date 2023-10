L’undicesima festa è già in programma!

Trascorso quasi un mese dalla decima edizione della Festa di Left Wing, possiamo dire che è stato un successo. Desidero ringraziare i coordinatori dei tavoli di lavoro, tutti coloro che hanno accettato l’invito a partecipare e portato il loro contributo, gli amici di Left Wing che da tante parti d’Italia si sono sobbarcati viaggi e fatica per partecipare a questa strana festa, dove ci si confronta e si lavora su idee e proposte.

È un lavoro prezioso cui vogliamo dare continuità nei prossimi mesi, per rafforzare lo scopo del lavoro di Left Wing, arricchire d’idee il dibattito pubblico e la politica, elaborare proposte utili al paese.

Un ringraziamento speciale va a chi la festa l’ha materialmente costruita e sostenuta, perché le idee pretendono organizzazione per crescere.

Colgo l’occasione per dare appuntamento a tutte e tutti per l’undicesima Festa di Left Wing che si terrà venerdì 19 e sabato 20 luglio 2024, nuovamente al Parco Nemorense.

Grazie a tutti e a presto.

Maurizio Roi

Presidente Associazione Left Wing