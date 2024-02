Emilia-Romagna Talk! – Programma

PROGRAMMA (in aggiornamento)

📑 Leggi il Position Paper

✍ Per confermare la tua presenza, registrati qui

Per altre info contattaci alla mail info@leftwing.it

Sabato 3 febbraio si terrà a Bologna presso la Nuova Casa di quartiere Katia Bertasi, Emilia-Romagna Talk! – Il futuro riparte da qui, assemblea organizzata dall’associazione politico-culturale Left Wing, che vedrà la partecipazione di amministratori, rappresentanti istituzionali e dell’associazionismo.

L’evento si strutturerà su tre diversi panel: welfare, sviluppo e territorio; temi centrali attorno ai quali proporre idee nuove per l’Emilia-Romagna, connettendo esperienze diverse e rilanciando l’azione politica regionale. L’obiettivo è quello di difendere e ridare attualità ai valori e alle radici di questa regione che sono tutt’uno con i valori e le radici della sinistra: l’Emilia-Romagna rappresenta un modello diverso di sviluppo, alternativo al mercato senza regole e all’insegna dell’equità sociale.

I lavori saranno introdotti da Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune Bologna, e dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Concluderanno i lavori Giuditta Pini, membro della Direzione Nazionale Pd, il deputato Pd Matteo Orfini e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

SABATO 3 FEBBRAIO

ore 15.30 – Apertura dei lavori

Introducono:

Luca Rizzo Nervo (Assessore al Welfare del Comune di Bologna )

Stefano Bonaccini (Presidente della Regione Emilia-Romagna )

ore 16.20



▶ PANEL WELFARE

Introduce: Roberta Toschi (Consigliera Comunale Pd Bologna)



Coordina:

Luca Rizzo Nervo ( Assessore al Welfare del Comune di Bologna )

Partecipano:

Chiara Gibertoni (Direttrice Generale IRCCS Policlinico Sant’Orsola)

Beatrice Lorenzin (Senatrice Pd )

ore 17.00



▶ PANEL SVILUPPO

Introduce: Franco Mosconi (Professore di Economia industriale presso l’Università di Parma)



Coordina:

Maurizio Roi (Presidente Left Wing )

Partecipano:

Simone Gamberini (Presidente Legacoop Nazionale)

Cristiano Fini (Presidente Confederazione Italiana Agricoltori)



ore 17.50



▶ PANEL TERRITORIO

Introduce: Roberta Mori (Consigliera regionale Pd, Coordinatrice delle Donne Democratiche dell’Emilia-Romagna)

Coordina:

Alberto Bellelli (Sindaco di Carpi)

Partecipano:

Michele Guerra (Sindaco di Parma)

Emilia Muratori (Sindaca di Vignola)

Davide Ranalli (Sindaco di Lugo)

ore 18.30 – Chiusura dei lavori

Concludono:

Giuditta Pini (Direzione Nazionale PD)

Matteo Orfini (Deputato Pd)

Matteo Lepore (Sindaco di Bologna)

COME RAGGIUNGERCI

La Casa di Quartiere Katia Bertasi è un luogo aperto e accogliente, in via Aristotile Fioravanti 18/3, nel quartiere Navile di Bologna.

È a meno di dieci minuti a piedi dalla Stazione Centrale, uscendo su via de’ Carracci e continuando verso Piazza Lucio Dalla (indicazione utile per chi arriva in taxi).