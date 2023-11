Le città nuove

Info organizzative

Dove?

Nel cuore della città di Pompei. I seminari si terranno in luoghi splendidi del territorio in strutture vicine agli scavi e alle vie del centro città.

Quando?

Sabato 2 e domenica 3 dicembre ma puoi usufruire della convenzione alberghiera già dal venerdì sera.

Dove si dorme?

Il pernottamento è all’Hotel Diana, vicolo Sant’Abbondio, 12, in pieno centro e vicinissimo alla stazione ferroviaria.

Come faccio a prenotare ad un prezzo convenzionato con Left Wing?

Facile, basta telefonare a questo contatto 0818631264 (Pompeihotel.com) e chiedere la prenotazione di una stanza per te e chi eventualmente ti accompagna a nome di Left Wing. Fallo il prima possibile per non perdere le camere a noi assegnate!

Posso venire accompagnato?

Certo! Con famiglia, amiche, amici, compagni e compagne! Perché abbiamo pensato anche a loro, e ai vostri momenti insieme. Prevedendo pacchetti turistici, visite guidate, e viaggi nelle eccellenze enogastronomiche del territorio. Anche per queste attività puoi accedere a prezzi scontati. Per info scrivi al nostro staff, al numero 3421452287 e sarai subito ricontattato per ricevere supporto.