Le città nuove – Programma

PROGRAMMA

Presentazione

Per prenotare la camera d'albergo chiama l'Hotel Diana allo 0818631264

VENERDÌ 1° DICEMBRE

Arrivo presso Hotel Diana

Contattaci per info su cena e attività

SABATO 2 DICEMBRE

Colazione presso Hotel Diana

ore 9.30 – Partenza per Bosco de’ Medici Resort, con servizio navetta, dei soli partecipanti ai lavori seminariali

ore 10.00 – Apertura dei lavori

ore 10.30



▶ Di chi è la città: il diritto all’abitare e agli spazi pubblici, l’urbanistica tra rendita e redistribuzione

ore 13.00 – Pranzo presso Bosco de’ Medici Resort per i partecipanti ai lavori seminariali

ore 14.30

▶ Per chi è la città: politiche di giustizia sociale ed ambientale

Ore 16.00 – Coffee break

Ore 16.30



▶ Chi governa la città: politiche di democrazia, tra rappresentanza e assetti istituzionali

ore 18.00 – Ritorno in albergo con servizio navetta

Cena libera presso i diversi ristoranti del centro

oppure

ore 20.00 – Cena presso Pizzeria e Ristorante Todisco* nel cuore della città di Pompei, a due passi dall’Hotel, tra i migliori locali, negozi e pasticcerie del centro storico per trascorrere un piacevole dopocena

DOMENICA 3 DICEMBRE

Colazione presso Hotel Diana

ore 9.30



ore 12.30 – “Venti anni di Left Wing” – Mostra fotografica e fine dei lavori



★ Per le famiglie o gli accompagnatori possibilità di accesso alla spa di Habita79 a prezzo ridotto

Pranzo libero

ore 15.00 – Ingresso agli Scavi gratuito* Visita di gruppo Left Wing con famiglie e accompagnatori, con guida turistica.



PROGRAMMA PER FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI

Per le famiglie ed eventuali accompagnatori abbiamo organizzato tour, attività e visite guidate presso gli Scavi di Pompei e la città di Napoli.*

✦ VISITE GUIDATE A NAPOLI ✦

A cura dell’associazione Manallart

Sabato 2 e domenica 3 dicembre ti propone una serie di visite guidate a Napoli:

▶ Scopri Forcella e poi ritorni

⌚ 2 e 3 dicembre – ore 10.00 (oppure orario da concordare)

Un tour alla scoperta del quartiere di Forcella con degustazione

▶ La Ruota degli Esposti e Complesso Monumentale dell’Annunziata

⌚ 2 dicembre – ore 10.00 / 11.00

Un tour alla Scoperta del cognome più diffuso a Napoli “Esposito”

▶ Chiesa e Giardino della Disciplina della Santa Croce

⌚ 2 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 ⌚ 3 dicembre dalle 10.00 alle 13.00

Un tour nel luogo della Congiura dei Baroni

▶ Visita Teatralizzata del Munaciello

⌚ 2 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 ⌚ 3 dicembre dalle 10.00 alle 14.00

Un tour con lo spiritello del “pozzaro” napoletano alla scoperta della fondazione del Banco di Napoli

Inoltre, visite guidate di gruppo e o private, nelle zone dei quartieri e del centro storico con prezzi scontati per i partecipanti dell’evento di Left Wing

✦ VISITA GUIDATA AGLI SCAVI DI POMPEI ✦

LA DOMENICA L’INGRESSO AGLI SCAVI È GRATUITO

Per una visita guidata di gruppo presso il Parco Archeologico di Pompei nei giorni 1 e 2 dicembre 2023* il costo del biglietto è di 19€ a persona, gratis per minori di 18 anni, ridotto 2€ dai 18 ai 24 anni. Il 3 dicembre* l’ingresso è gratuito per tutti.



Il tour a raccolta (minimo 2 partecipanti, max 15) inizia alle ore 11.30 e dura 2 ore

✦ ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI ✦

ACCESSO A FATTORIA DIDATTICA E MANEGGIO PONY PER BAMBINI

